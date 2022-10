FIFA president Indoneesia jalgpallitragöödiast: see on must päev jalgpallis

Laupäeval Indoneesias toimunud jalgpallimatšile järgnenud rahutuste tõttu on hukkunud üle saja inimese. FIFA (Rahvusvaheline Jalgpalliliit) presidendi Gianni Infantino sõnul on tegemist musta päevaga jalgpalliajaloos.

"Jalgpallimaailm on pärast Indoneesias aset leidnud traagilisi juhtumeid šokis," ütles Infantino.

"See on must päev kõigile jalgpalliga seotud isikutele ja tragöödia, mis on arusaamatu."

Kui Malangis Kanjuruhani staadionil paanika algas, tormasid tuhanded inimesed väljapääsu poole, milles said väga paljud kannatada.

Rahvusvahelise jalgpalliliidu sõnul ei tohi politsei mängudel kaasas kanda ega kasutada "rahvahulga kontrollimiseks mõeldud gaasi".

Infantino lisas: "Avaldan sügavat kaastunnet hukkunute perekondadele pärast seda traagilist juhtumit."

"Koos FIFA ja ülemaailmse jalgpallikogukonnaga on kõik meie mõtted ja palved ohvrite, vigastatute, Indoneesia Vabariigi, Aasia Jalgpalli Konföderatsiooni, Indoneesia Jalgpalliliidu ja Indoneesia jalgpalli juures."

Hispaania jalgpalli kõrgliiga ja Hispaania jalgpalliliit (RFEF) leppisid kokku, et klubid teevad austuse märgiks enne pühapäevaste mängude algust minutilise leinaseisaku.