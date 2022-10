Oliveira sai hooaja teise võidu, jättes vihmasel etapil Ducatid seljataha

Sõidu algus lükkus edasi, kuna rada oli väga märg ning seetõttu sõideti ka kogu võistlus vihmastes tingimustes.

Stardist sai kõige paremini minema esikohalt startinud Marco Bezzecchi (Mooney VR46), kuid peagi pidi ta oma koha loovutama rajapiiridest välja sõitmise tõttu. Juhtima läks austraallane Jack Miller (Ducati), kes juhtis pikalt sõitu, kuni tagant tuli Oliveira.

Miller ja Oliveira vahetasid pidevalt omavahel kohti, kuid lõpuks jäi ette siiski Oliveira. Miller lõpetas võistluse teisena, kaotades võitjale 0,730 sekundiga ning kolmandaks tuli Francesco Bagnaia (Ducati), kes kaotas Oliveirale 1,968 sekundit. Neljandal kohal sõitis pikalt Marc Marquez (Repsol Honda), kuid viimastel ringidel näitas väga head kiirust Johann Zarco (Pramac Ducati), kes ka möödus Marquezist ning lükkas hispaanlase viiendaks.

Algul väga hästi sõitnud Bezzecchi langes lõpuks lausa 16. kohale. MM-sarja punktiliider Fabio Quartararo (Yamaha) andis stardi järel väga palju kohti ära ning ei suutnud ka kogu sõidu jooksul ettepoole tõusta, mistõttu jäi ta punktikohalt välja, lõpetades sõidu alles 17. kohal.

MM-sarja üldliidrina jätkab endiselt Quartararo, kes on kogunud 219 punkti. Bagnaia tuli talle kõvasti lähemale ning kaotab Quartararole vaid kahe punktiga (217).

Aleix Espargaro (Aprilia) on 199 punktiga kolmas. Enea Bastianinil (Pramac Ducati) on 180 punkti ja Jack Milleril 179 ning nemad on vastavalt neljandal ja viiendal positsioonil.

MM-sarja lõpuni jääb veel kolm etappi ning neist esimene sõidetakse 16. oktoobril Austraalias Phillip Islandi ringrajal.