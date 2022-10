Otsustavas mängus kuus väravat löönud Saku kindlustas hõbemedali

Saku tegi pühapäeval kodupubliku ees asjad üsna kiiresti selgeks, sest Katriin Sauluse ja Lisandra Rannasto väravatest mindi juba kolmandaks minutiks 2:0 juhtima.

Emma Treiberg lisas 36. minutil kodunaiskonna kolmanda tabamuse, teisel poolajal tegid kõik kolm veel ühe korra skoori ning Saku teenis lõpuks 6:0 võidu.

21 vooru järel on Sakul koos 48 ja Kalevil 37 punkti, mis tähendab, et Saku naiskond lõpetab teist aastat järjest meistriliiga teisel kohal. Tabasalul on viimase nelja parema sekka pääsenud naiskonnana 32 punkti.