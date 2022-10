Eesti kurlingupaar jõudis Kanadas MK-etapil veerandfinaali

Eesti kurlingupaari kolmandaks vastaseks oli Kanada duo Tremblay - Lanoue, kelle eestlased alistasid kindla tulemusega 9:5.

Veerandfinaalis on Eesti kurlingupaari vastaseks taaskord Kanada kurlingupaar Sauder/Drummond, kellel on seni kirjas üks võit ja kaks kaotust. Tegemist on otsustava kohtumisega, sest kaotaja langeb võistlusest välja.

Eesti kurlingupaari esimeseks vastaseks oli Kanada kurlingupaar Hopson/Tippett, kelle üle saavutati puhas võit tulemusega 8:2. Teises ringis kohtusid Kaldvee/Lill Kanada kurlingupaariga Jones/Laing ning kohtumine lõppes eestlaste võiduga 7:6.

Kanadas toimuv MK-sari Mixed Doubles Superseries on uus viiest etapist koosnev võistlus, millest on kutsutud osa võtma parimad segapaariskurlingu võistkonnad Euroopast ja Põhja-Ameerikast. Mixed Doubles Superseries võistluste sari koosneb neljast kvalifikatsiooniturniirist, mille põhjal pääsevad parimaid tulemusi näidanud võistkonnad 5. etapile. MK-sarja esimene etapp nimega Hardline Open toimub Kanada linnas Carleton Place ning sellest võtab osa 24 kurlingu segapaari.

MK-sarja esimese etapi võitjad selguvad pühapäeval.