Indoneesia jalgpallitragöödias on surnud vähemalt 125 inimest

Laupäeva õhtul Indoneesias toimunud jalgpallimängule järgnenud rahutuste tõttu on hukkunud 125 inimest, vähemalt sama palju on vigastatuid.

Laupäeva õhtul kohtusid Indoneesia kõrgliiga raames Malangis Kanjuruhani staadionil Arema ja Persebaya jalgpalliklubid, külalismeeskond võitis mängu 3:2 ning pettunud fännid jooksid pärast lõpuvilet väljakule oma pahameelt väljendama.

Indoneesia politsei lasi rahutuste mahasurumiseks rahva sekka pisargaasi, mille järel hakkasid tuhanded inimesed väljapääsude poole liikuma. Mass surus paljud koridoris vastu barjääre ning riigi võimude teatel hukkus vähemalt 125 inimest, vigastatuid on vähemalt 180, neist 11 raskelt.

Algselt teatasid kohalikud võimud 174 hukkunust, aga Ida-Jaava asekuberneri sõnul osutus see number valeks.

Malangi terviseameti pealiku Wiyanto Wijoyo sõnul hukkusid inimesed "kaose, ülerahvastatuse, jalge alla trampimise ja lämbumise" tõttu. Kohalike uudiste teatel jooksis lõpuvile järel väljakule ligi 3000 inimest.

Vägivald on Indoneesia jalgpallis olnud pikaajaliseks probleemiks, Persebaya poolehoidjad ei võinud laupäevasele kahe põlise rivaali vahelisele mängule pileteid osta. "See on kahetsusväärne intsident, mis halvab meie jalgpalli ajal, mil fännid on tribüünidele lubatud," rääkis Indoneesia spordi- ja noorsoominister Zainudin Amali. "Anname mängu organiseerimisele omapoolse hinnangu ning hakkame seejärel arutama, kas taas keelata inimestel matšidel käimine."

Uurimise algatanud rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA teatas intsidendi järel, et jalgpallimänge turvavad võimud ei tohi kasutada tulirelvi ega gaasi. Indoneesia julgeoleku eest vastutava ministri Mahfud MD sõnul müüdi 38 000 inimest mahutavale staadionile laupäevaks 42 000 piletit.

1964. aastal hukkus Peruus Lima rahvusstaadionil sarnastel põhjustel 328 inimest, 1989. aastal kaotas Sheffieldis Hillsborough' staadionil elu 97 peamiselt Liverpooli jalgpalliklubi poolehoidjat.