VAATA OTSE | Kalju läheb Levadia vastu kolmandat kohta kindlustama

Levadia on 29 mänguga kogunud 68 punkti ning kaotab tabeliliidrile Florale 16 silmaga, Kalju on 55 punktiga kolmas, kuid kuklasse hingab vaid ühe punkti vähem teeninud Paide Linnameeskond.

Sel hooajal on tiimid pidanud maha tuliseid duelle. Premium liiga kontekstis on lepitud kaks korda viiki ja ühe korra suutis Levadia võtta napi 1:0 võidu. Kalju suutis aga revanši võtta Tipneri karikavõistlustel, kus üleminutite väravast võit endale napsati.

Mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits, kelle abilisteks on Tauno Rämson ja Sten Klaasen. Neljanda kohtuniku rolli täidab Kevin Kaivoja.

"Kalju on tõsine vastane," rääkis kohtumise eel Levadia peatreeneri kohuseid täitev Nikita Andreev. "Meie jaoks on see tähtis mäng, derbi. Vahet pole, milline on tabeliseis, mängijad valmistuvad sellisteks matšideks alati pisut teisiti. Kalju on organiseeritud meeskond, kes teab, kuidas enda mängu peale suruda. Oleme nendega sel hooajal palju kohtunud ja viimased kohtumised on veel väga eredalt meeles."