Sherif tegi Parmas turniirivõiduga Egiptuse tenniseajalugu

Teel finaali alistas 26-aastane Sherif esmalt viienda asetusega ungarlanna Anna Bondari, teises ringis šveitslanna Simona Walterti ning veerandfinaalis ameeriklanna Lauren Davise, enne kui sai nelja parema seas jagu kuuenda asetusega rumeenlannast Ana Bogdanist.

Finaalis teenis Sherif karjääri kaalukaima võidu, kui oli tund ja 37 minutit kestnud mängu järel 7:5, 6:3 üle turniiril esimese paigutusena mänginud maailma seitsmendast reketist Maria Sakkarist. See oli egiptlanna esimene võit maailma esikümnesse kuuluva mängija üle.

Egiptlanna jaoks oli see karjääri esimene WTA turniirivõit ning ühtlasi üldse esimene Egiptuse naiste WTA trofee. "See tähendab minu riigi jaoks palju. See tähendab palju mu inimestele, mu perekonnale. Olen väga õnnelik, ma ei oodanud seda," rääkis Sherif.