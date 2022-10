Kuuendat mängu järjest värava löönud Lewandowski aitas Barcelona liidriks

Kohtumise ainsa värava lõi suurepärase individuaalse soorituse krooniks Robert Lewandowski 20. minutil. Poola täht on nüüd vähemalt ühe värava löönud viimases kuues Barcelona liigamängus, kokku on Lewandowski kõigi sarjade peale viimase kaheksa mängu jooksul löönud 12 väravat.

Barcelona on seitsme liigamänguga kogunud 19 punkti väravate vahega 19:1, laupäevane võit kergitas nad tabelis põlisest rivaalist Madridi Realist mööda esimeseks. Küll on seni täiseduga jätkaval Realil üks mäng varuks ja see peetakse pühapäeval Osasuna vastu.

Tippklubide vastasseisus alistas Madridi Atletico laupäeval võõrsil 2:0 Sevilla, väravad lõid Marcos Llorente ja Alvaro Morata. Bilbao Athletic oli 4:0 üle Almeriast, Valladolid alistas võõrsil 3:2 Getafe ja Cadiz ning Villarreal leppisid väravateta viiki.