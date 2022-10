Treenerivahetus Metsa koduklubi esimese võiduni ei aidanud

Eesti jalgpallikoondislase Karol Metsa koduklubi Zürich pidas esimese mängu pärast treenerivahetust ning tegi linnarivaal Grasshopperiga 1:1 viigi. See tähendab, et pärast esimest ringi ehk üheksat vooru on tiitlikaitsja Zürich jätkuvalt ilma ainsagi võiduta.