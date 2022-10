EOK Spordinädal püstitas Eestis tipptulemuse

"Täna kokkuvõtteid tehes võime tõdeda, et kaheksas Spordinädal oli vägagi edukas. Sündmuste arvu osas oleme teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes esireas ning liikumishuvilised leidsid kindlasti endale Spordinädala raames sobiva tegevuse. Meie eesmärgiks on kujundada arusaamu ja suhtumist selliselt, et liikumine oleks inimeste igapäevaelu lahutamatu osa ning loodan, et andsime positiivse impulsi ka neile kaasmaalastele, kes korrapäraselt liikumisharrastusega veel ei tegele. Osavõtjaterohke Spordinädal on heaks sissejuhatuseks järgmisel aastal toimuvaks Liikumisaastaks," ütles EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi.

Spordinädala patroon Artjom Savitski sõnul oli tal rõõm sel aastal Spordinädalast osa võtta, eriti vaimustas teda Spordinädala avasündmusena peetud heategevuslik teatejooks, mida Savitski avas Lääne-Virumaal. "Mul on ilgelt hea meel, et sain Rakvere noori innustada ja inspireerida rohkem liigutama. Avaüritus oli võimas, nii palju säravate silmadega inimesi. Usun, et juba sellega täitsime Spordinädala missiooni, koondades noored rohkem liigutama ja seda nii enda kui ka nende laste tervise nimel, kes iseseisvalt liikuda ei saa," ütles Savitski.

Lisaks talle innustasid Spordinädalal inimesi liikuma kultuuriminister Piret Hartman, EOK sportlaskomisjoni liige Saskia Alusalu, stilist ja saatejuht Ženja Fokin, näitleja ja laulja Kristel Aaslaid ning multikategelane Vanamees.

Suurima panuse Spordinädala sõnumi levitamisel Eestis andsid üldhariduskoolid ja lasteaiad, kokku osales 758 organisatsiooni. Kõige populaarsem spordiüritus Spordinädalal oli avasündmusena peetud heategevuslik teatejooks, kus üle Eesti osales 28 linnas 12 200 koolilast.

Üks Spordinädala sündmus kestab aga oktoobri lõpuni. Nimelt saab osaleda Spordinädala väljakutsel, mille eesmärk on vähemalt 10 korda liikuda. Eesmärgi täitnute vahel loosib EOK välja jooksujalatseid ning eksklusiivset olümpiavarustust. Väljakutsele saab registreerida siin.

Eestis korraldab Spordinädalat Eesti Olümpiakomitee koostöös Ühendusega Sport Kõigile.