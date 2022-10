Konkurendi sadulast lükanud ratsutaja sai kahekuulise võistluskeelu

Intsident juhtus Pariisi eeslinnas Saint-Cloudis toimunud mõõduvõtul ja kuigi Soumillon lõpetas oma hobusel Syron teisena, aga hiljem diskvalifitseeriti.

A shocking incident in the Prix Thomas Byron, as Christophe Soumillon elbows Rossa Ryan out of the saddle at Saint-Cloud.pic.twitter.com/9FVbzvodFc — Sporting Life Racing (@SportingLife) September 30, 2022

Soumillon võttis süü enda peale ja lisas, et ei teinud seda tahtlikult, vaid tegemist oli lihtsalt positsiooni hoidmisega. "Kui palusin oma hobusel püsida ja liikuda pisut paremale, siis mõne sammu jooksul lükkasid teda ja ta kukkus kahjuks maha," kommenteeris belglane.

"Teadsin kohe, et tegin vea ja olen juhtunu üle äärmiselt kurb, sest ma vihkan sedalaadi asju. Kui sa ise sellega hakkama saad, siis on see seda hullem. Ma tahan tõesti kõigi ees vabandada, sealjuures hobuse ees."

Õnneks ei saanud Captain Wierzba nimelisel hobusel sõitnud Ryan väga palju viga ja lahkus meditsiinipunktist omal jalal. Korraldajad otsustasid siiski Soumilloni karistada, kuigi Prantsusmaa aasta kõige olulisemaks võistluseks ehk Vadeni in the Prix de l'Arc de Triomphe'iks on ta tagasi.