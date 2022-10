OTSEBLOGI | Tallinna turniiri maiuspala: Kontaveit ja Kanepi mängivad omavahel

Turniiril esimesena asetatud Kontaveidi ja Kanepi kohtumine algab Tondi tennisekeskuse peaväljakul kell 18.

Kontaveit - Kanepi:

Enne mängu:

Kontaveit alustas kodust WTA turniiri raske võiduga, kui sai avaringis üle kahe tunni kestnud matšis 3:6, 6:2, 7:5 jagu südikast hiinlannast Wang Xiyust (WTA 58.). Teises ringis näitas aga Kontaveit suurepärast mängu, olles tšehhitarist Tereza Martincovast (WTA 75.) kindlalt 6:2, 6:1 parem. Veerandfinaalis alistas Kontaveit pea kaks tundi kestnud matšis 6:3, 3:6, 6:3 läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud belglanna Ysaline Bonaventure'i (WTA 138.).

Kanepi sai avaringis 4:6, 6:4, 6:0 jagu Läti esireketist Jelena Ostapenkost (WTA 17.) ja alistas teises ringis 7:5, 7:5 ameeriklanna Ann Li (WTA 62.). Veerandfinaalis kulus Kanepil ligi kaks ja pool tundi, et alistada põnevusmatšis vabapääsmega turniirile saanud tšehhitar Karolina Muchova (WTA 224.) 6:2, 3:6, 7:6 (6).

Kontaveit on varem WTA poolfinaalides mänginud 21 korral ja võitnud neist 14. Tänavu pääses ta viiendat korda poolfinaali, senistest on ta võitnud kolm (ainsa kaotuse sai hooaja avaturniiril Sydneys, kui pidi tunnistama Barbora Krejcikova paremust). Enda karjääri jooksul on ta kõva kattega väljakuil teeninud viis turniirivõitu, sealhulgas tänavu Peterburi siseturniiril.

Kanepi on WTA poolfinaalides mänginud 19 korral ja võitnud neist kümme. Sel hooajal mängib ta teist korda poolfinaalis, Washingtoni turniiril jõudis ta lõpuks finaali. Enda karjääri jooksul on Kanepi saanud 15 võitu esikümnemängijate üle, seejuures kaks neist on tulnud tänavu: Austraalia lahtistel alistas ta tol hetkel teisel kohal paiknenud Arina Sabalenka ja Prantsusmaa lahtistel toonase kümnenda reketi Garbine Muguruza. Viimased kolm matši on ta aga esikümnemängijatele kaotanud.

Asetatud mängijate vastu on Kanepi karjääri jooksul võitnud 63 ja kaotanud 119 mängu, tänavu on need numbrid vastavalt kuus ja kaheksa. Kanepi on kõva kattega väljakuil saanud ühe turniirivõidu – 2012. aasta alguses Brisbane'is.

Ühtekokku on Kontaveit jõudnud 16 WTA turniiri finaali ja võitnud neist kuus, Kanepi on pääsenud kümnel korral finaali ja võitnud neljal korral.

37-aastase Kanepi ja 26-aastase Kontaveidi kohtumist profiturniiril on Eesti spordisõbrad oodanud juba aastaid. Ligi viis aastat tagasi pidasid nad omavahel näidismatši Saku suurhallis. Toona oli Kontaveit maailma edetabelis 34. ja Kanepi täpselt 100. real. Tol hooajal pikalt vigastuspausilt naasnud ja USA lahtistel veerandfinaali jõudnud Kanepi sai pingelises kolmesetilises lahingus lõpuks 7:5, 5:7, 6:3 võidu.

Enne toonast matši meenutasid nad, et omavahel on varem kohtutud ühe korra Tallinnas, kuigi tegemist polnud rahvusvahelise turniiriga. Nüüd aga lähevad pikalt profikarussellil tiirelnud eestlannad lõpuks vastamisi WTA turniiril.

"Arvan, et inimestel on põnev näha, kuidas kaks meie enda naismängijat omavahel kokku lähevad ja kuidas kõik välja näeb ja kes võidab. Arvan, et üks mäng ei defineeri, kes on parem, kes on halvem. Oleme väga erineva mängustiiliga," ütles Kontaveit mängust Kanepiga rääkides.

"Minu jaoks on ta nagu iga teine mäng. Ta on kümme aastat noorem minust, siin pole väga mingit küsimust. Anetil on paremad tulemused ja ta on minust edetabelis eespool," sõnas Kanepi omaltpoolt.

Hoolimata sellest, kes jääb peale, on vähemalt üks selge – esimest korda Tallinnas peetava WTA turniiri pühapäevases finaalis mängib kindlasti ka eestlanna.