Rosenthal pärast võitu Kalevi üle: poolajal tulime liiga uimaselt välja

"Olime hästi valmis selleks mänguks. Saime oma asjad käima ja saime jooksma, aga poolajal tulime liiga uimaselt välja. Andsime neile enesekindluse. Kui suures eduseisus oled ja hakkad seda maha mängima, siis võib halvasti lõppeda. Õnneks täna nii ei läinud," ütles Rosenthal.

Hooajale peale vaadates Rosenthal suuri prognoose ei teinud, vaid arvab, et asjale tuleb läheneda mäng-mängult.

"Raske on öelda peale esimest mängu. Tuleb vaadata mäng-mängult. Eelmine aasta näitas, et kui me alustame kehvasti, siis võime ikkagi lõpetada tugevalt," sõnas Rosenthal.

Rosenthali sõnul on neil sel aastal noorem võistkond, kuid kõik mängijad on tahtmist täis ja usub, et tuleb hea hooaeg.

"Ma arvan, et meil on väga hea meeskonnasisene keemia. Selle aasta meeskond on küll nooremapoolsem, aga kõik mehed on tahtmist täis ja võib tulla hea hooaeg," kommenteeris Rosenthal.