Prantsusmaal läksid tennisistid matši järel omavahel tõuklema

Mängu lõppedes läksid mehed omavahel võrgu juurde kätt suruma, kuid seejärel hakati tõuklema.

Moutet ütles hiljem antud intervjuus, et Andreev oli talle mitu korda halvasti öelnud, mis ajas prantslase närvi, kirjutab Eurosport.

Oli näha, et mõlemad mängijad haarasid üksteise käest väga tugevalt ning pärast seda läks tõuklemiseks. Kohtunik sekkus kiiresti, et vältida edasist vägivalda.

Moutet avaldas hiljem sotsiaalmeediasse enda vaatenurga kogu situatsioonist, kurtes vastase käitumise üle.

"Ma ei taha vabandada selle pärast, mis mängu lõpus juhtus," kirjutas Moutet.

"Ta ähvardas mind ja palus mul teda väljaku väljapääsu juures oodata. Seda ma ka tegin, kuid mul oli 10 minutit raskusi tema leidmisega. Ta oli peitnud end kuue turvamehe taha," lisas Moutet.

Adrian Andreev and Corentin Moutet got physical after their match in Orleans. Ugly. https://t.co/c74cug7YGW