Üle 1000 jooksja stardib Tartus öisele jooksule

Tartu kesklinnas toimub kuuendat aastat järjest jooksuüritus Friday Night Run, kuhu on oodata üle 1000 spordisõbra.

Üritus saab alguse kell 20, mil Raekoja platsi lavale astub Siimi, kes on Hiiumaalt pärit produtsent/DJ. Samal ajal täidab Raekoja platsi laser-show. "Kuna tegemist on juba kuuenda Friday Night Runiga, siis tahtsime osalejatele midagi uut ja vinget pakkuda. Usun, et üha populaarsust koguv Siimi ja samaaegselt toimuv lasershow annavad üritusele uut hingamist," selgitas Friday Night Runi projektijuht Oliver Kivimäe.

Mullu palju positiivset tagasisidet saanud rada joostakse ka tänavu. Neljakilomeetrisel trassil näevad kõndijad ja jooksjad mitmeid ikoonilisi ja kauneid kohti: Raekoja plats ja Suudlevad tudengid, Tartu Ülikooli peahoone, Tartu Tähetorn, Toomemägi, Püssirohukelder, Kuradisild ning Inglisild.

Friday Night Runist on igal aastal osa võtnud tuhatkond inimest. Ürituse osalejate rekord püstitati 2019. aastal, kui Raekoja platsile kogunes 1444 ööjooksjat.

Päev pärast Friday Night Runi, 1. oktoobril stardib Tartu linnamaraton. Kavas on 42, 21 ja 10 km. Lisaks leiavad Tartu südalinnas aset traditsioonilised lastejooksud.