Ruud kaotas veerandfinaalis ja loovutab edetabelis koha Nadalile

Nishioka võitis ligi kaks tundi kestnud matši 6:2, 3:6, 6:2 ja teenis karjääri teise võidu top5 mängija üle.

Ruudi kaotus tähendab, et ta langeb maailma edetabelis teiselt kohalt kolmandaks ja teiseks tõuseb hispaanlane Rafael Nadal, esikohal jätkab USA lahtiste võitja Carlos Alcaraz. See on esimest korda pärast 2000. aastat kui edetabeli kaks paremat on samast riigist – 22 aastat tagasi olid edetabeli tipus ameeriklased Andre Agassi ja Pete Sampras.

Maailma seitsmes reket Novak Djokovic naasis võistlustulle Tel Avivis. Serblane oli avaringis vaba, teises ringis loovutas ta Pablo Andujarile (ATP 115.) vaid kolm geimi, võites 6:0, 6:3. Seejuures pidas 35-aastane Djokovic enda karjääri ühe pikima geimi, kui kaheksas geim kestis 20 minutit. Selle jooksul oli 11 tasamängu ja Djokovicil oli viis murdepalli, aga lõpuks suutis Andujar matši jooksul esimest korda enda pallingugeimi võita.

"See oli üks pikemad geime, mida olen mänginud ja ma olen enda elus ikka väga-väga palju geime mänginud," muheles Djokovic pärast matši.