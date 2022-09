OTSEBLOGI | Kanepi läheb veerandfinaalis vastamisi tugeva tšehhitariga

Kanepi ja Muchova kohtumine peetakse peaväljaku viimase matšina kohe pärast Anett Kontaveidi ja Ysaline Bonaventure'i mängu, eeldatavasti algab see kella 19-20 vahel.

Enne mängu:

Kanepi sai avaringis 4:6, 6:4, 6:0 jagu Läti esireketist Jelena Ostapenkost (WTA 17.) ja alistas teises ringis 7:5, 7:5 ameeriklanna Ann Li (WTA 62.). Muchova alustas Tallinna turniiri kindla 6:0, 6:2 võiduga prantslanna Jessika Ponchet' (WTA 174.) üle, aga teises ringis kulus tal ligi kaks tundi, et alistada šveitslanna Viktorija Golubic 4:6, 6:0, 6:2.

37-aastasel Kanepil on käsil enda viimaste aastate parim hooaeg, tänavu jõudis ta Austraalia lahtistel veerandfinaali, üldse oli see tema karjääri seitsmes slämmiturniiri veerandfinaal. Ta on kaheksa-aastase vaheaja järel taas maailma edetabelis 40 parema seas.

Viimase üheksa aasta jooksul on Kanepi 11 korral jõudnud WTA veerandfinaali, aga võitnud neist vaid kaks: eelmise aasta veebruari alguses Melbourne'is peetud Austraalia lahtiste eelturniiril ning tänavu USA lahtiste eel Washingtonis. Mõlemal juhul jõudis ta finaali. Viimati võitis Kanepi WTA turniiri 2013. aasta maikuus.

Muchova jõudis tänavu esimest korda veerandfinaali, kuid 26-aastase tšehhitari viimast aastat on seganud erinevad vigastused. Eelmise aasta mais tõusis ta WTA edetabelis 20 parema sekka ja jõudis Wimbledonis teist korda veerandfinaali, kuid seejärel hakkasid teda vigastused kimbutama. Eelmise aasta USA lahtistel kaotas ta avaringis ja uuesti mängis ta alles tänavu märtsis Miamis, kus jättis turniiri järjekordse vigastuse tõttu pooleli. Tänavustel Prantsusmaa lahtistel pidi ta kolmandas ringis vigastuse tõttu loobumisvõidu andma.

Enne Tallinna turniiri oli Muchova sel hooajal mänginud vaid kahel turniiril ja saanud kirja kuus võitu ning seitse kaotust.

"Tal on olnud palju vigastusi, aga edetabelikoht peaks kindlasti kõrgem olema kui see, mis praegu. Servib väga hästi ja tagakäega lõikab," rääkis Kanepi Muchovast. "Ma ei ole nüüd tükk aega ta mänge vaadanud, aga eks ma ootan rasket mängu nagu iga mäng siin turniiril."

Kanepi ja Muchova pidanuks vastamisi minema ka tollel Melbourne'i turniiril, kus Kanepi mullu finaali jõudis, kuid tšehhitar loobus nende veerandfinaalist, kuna teda segas kõhulihasevigastus.

Kanepi ja Muchova vahelise matši võitja kohtub poolfinaalis Eesti esireketi Anett Kontaveidi (WTA 4.) ja belglanna Ysaline Bonaventure'i (WTA 138.) kohtumise võitjaga.