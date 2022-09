TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit mängib veerandfinaalis üllatajaga

Turniiril esimesena asetatud Kontaveidi ja kvalifikatsiooni kaudu põhitabelisse pääsenud Bonaventure'i kohtumine peetakse peaväljaku kolmanda matšina, mis algab kõige varem kell 18.

Enne mängu:

Kontaveit alustas kodust WTA turniiri raske võiduga, kui sai avaringis üle kahe tunni kestnud matšis 3:6, 6:2, 7:5 jagu südikast hiinlannast Wang Xiyust (WTA 58.). Teises ringis näitas aga Kontaveit suurepärast mängu, olles tšehhitarist Tereza Martincovast (WTA 75.) kindlalt 6:2, 6:1 parem. Seejuures teenis Kontaveit äralöökidest koguni 37 punkti, lihtvigu tegi ta vaid 16.

Kontaveidile on see karjääri 35. WTA veerandfinaal, varasematest on tal kirjas 20 võitu.

Bonaventure läbis kvalifikatsiooni settigi kaotamata. Põhiturniiri avaringis teenis ta enda senise karjääri ühe parema võidu, alistades 6:4, 6:4 ameeriklanna Shelby Rogersi (WTA 35.). Teises ringis üllatas ta turniiril 9. asetatud šveitslanna Jil Teichmanni (WTA 36.), jäädes peale 7:6 (8), 6:3. Enne Tallinna turniiri sai Bonaventure WTA karussellil põhiturniiril viimati võidu kirja 2021. aasta juulis. 28-aastasele belglannale on see karjääris kolmas kord WTA turniiril veerandfinaali jõuda, kaugemale pole Bonaventure, kelle karjääri kõrgeim edetabelikoht on 109., kunagi varem jõudnud.

26-aastane Kontaveit on belglannaga varem korra mänginud, huvitaval kombel juhtus see samuti Tallinnas rohkem kui kaheksa aastat tagasi, kui eestlanna jäi 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiri avaringis peale 6:0, 6:0.

Kontaveidi ja Bonaventure'i vahelise matši võitja läheb poolfinaalis vastamisi Kaia Kanepi (WTA 32.) või tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 224.).