Tallinna Kalevi ragbiklubi tõi koju Soome liiga esimese divisjoni karika

Sellest hooajast peatreenerina tegutseva Graham Smithi hinnangul on Kalevi ragbimeeskond teinud olulise arenguhüppe.

Kalev RFC meeskonna mänedžeri Paul Davidsoni sõnul oli tänavune hooaeg klubile üle ootuste edukas. "Pandeemia ja reisimispiirangute tõttu jäid meil kaks hooaega sisuliselt vahele. Mängud jäid ära ning ka mängijate arv vähenes oluliselt. Samas on ragbis üks kuldne põhimõte: kui sind niidetakse maha, tuleb kiiresti taas jalgele saada ja edasi joosta! Seda ka tegime," rõõmustas Davidson, lisades, et tänavu oli juba teine kord Kalev RFC-le tuua Soome liigast esimese divisjoni kuldkarikas.

"Kalevi ragbimeeskond on arenenud väga kiirelt ning kindlasti on suureks abiks olnud võimalus treenida koos briti NATO sõduritega Tapalt. Mängijad on olnud väga avatud minu treenimisstiilile ning teinud kõvasti tööd, et mängida senisest mitmekülgsemat mängu," ütles Kalevi peatreener Graham Smith.

Smithi kinnitusel on plaanid järgmise hooaja ettevalmistusteks juba olemas ning hõlmavad nii kehalise kui ka vaimse võimekuse arendamist. "Keskendume neljale aspektile: tehniline, taktikaline, füüsiline ja vaimne ettevalmistus ning loomulikult meeskonnakultuuri ja juhtimise arendamine," täpsustas Smith.

Smith on rahvusvahelise kogemusega elukutseline ragbitreener, kes töötab Tallinna Kaleviga käesoleva aasta kevadest. Smith on muuhulgas treeninud Inglismaa naistekoondist 2014. aasta maailmameistrivõistlusteks ning töötanud treenerina mainekas Worcesteri akadeemias, Poble Nou ragbiklubis Hispaanias ja Moseley ragbiklubis Suurbritannias.