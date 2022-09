Mistra suutis järjekordse põneva mängulõpu enda kasuks keerata

Mõlemad tiimid on kahe hooaja vahel tugevnenud ning suurte lootustega mindi võitlustulle ka neljapäeval. Võistkonnad olid eelnevalt kaotanud Servitile ning alistanud vastavalt HC Tallinna ja Viljandi HC.

Mängu alguses kumbki võistkond palju väravaid visata ei suutnud ning kui suudetigi kaitsest mööda saada, siis tegid head tööd nii Armis Priskus Mistra väravas kui Mikola Naum Tapa pool. Perioodi keskpaigas viskas Serhii Orlovskyi külalised 5:4 ette ning sedasi kordamööda skoorides mindi vaheajani välja.

Teine poolaeg algas võõrustajate kerge initsiatiiviga, kuid suuremaks kui kaks väravat vahet ajada ei suudetud. 50. minutil tõi Marko Slastinovski Mistra jaoks taas tabloole viiginumbrid ja oli näha, et enne viimaseid hetki midagi selgeks ei saa. Kaks minutit enne lõppu suutsid külalised punktiga ette minna, kuid Tapa tõi taas kiirelt seisu tasaseks.

Kui lõpuni oli jäänud 50 sekundit, suutis Slastinovski taas Mistra ühega ette viia. Koduvõistkond võttis aja maha ning neile jäi veel võimalus seis viigistada. Viimasest rünnakust enam midagi välja ei tulnud ja viimase sekundi üheksa meetri viskel skoorida ei suudetud. Külalised suutsid taaskord võrdse mängulõpu enda kasuks keerata ja võitsid 23:22.

"Meie jaoks oli tegemist väga raske kohtumisega. Mängu alguses ei suutnud me oma olukordi rünnakul ära realiseerida ning eksisime ka kaitses. Tapal on alati keeruline, kuna kodupublik annab neile lisaenergiat. Kuid kõige tähtsam on, et suutsime lõpuga matši enda kasuks keerata ja punktid koju viia," kommenteeris Mistra mängujuht Vladyslav Naumenko.

Mängu resultatiivseimad olid Tapa poolel Marten Saar ja Ihor Berezhnyi viie väravaga. Mistra poolelt vastasid Slastinovski viie ning Serhii Orlovskyi ja Naumenko nelja tabamusega.

Käsipalli meistriliiga kolmanda vooru lõpetavad pühapäeval Kalevi spordihallis kohtuvad HC Tallinn ja Viljandi HC.