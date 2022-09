Patraili klubi on alustanud hooaega kuue kaotusega

Esimesel poolajal oli Hamm-Westfalen paar korda isegi kahe väravaga juhtimas, aga poolaja lõpp kuulus külalistele ja pärast vaheaega enam viigiseisuni ei jõutud.

Patrail panustas ühe väravaga, kolm Hamm-Westfaleni mängijat jõudsid nelja tabamuseni. Üleplatsimeheks tõusis seitsme väravaga võitjate Vladan Lipovina.

Mullu teises Bundesligas mänginud Hamm-Westfaleni jaoks pole kõrgliiga alnud lihtsalt, sest meeskond on kaotanud kuus esimest kohtumist. Sama nukker seis on veel üksnes Mindeni võistkonnal.

Täisedu on veel kolmel meeskonnal: kuus võitu on kirjas Patraili endisel klubil Rhein-Neckaril, Kiel ja Magdeburg on võitnud viiest viis.