Tallinnas algab International Horse Show

Võrreldes varasemate aastatega on tänavusel Horse Show'l küll vähem osalejariike, sest Lääne-Euroopast nii pikka sõitu ette võtma ei kiputa ja eemale jäävad ka Venemaa ja Valgevene, aga suurt allahindlust tasemes see ei tähenda.

85 sportlast ja 145 hobust võistlevad reedest kuni pühapäevani nii kooli- kui ka takistussõidus. Lisaks Balti riikidele, Soomele, Rootsile on ka Usbekistani esindaja, samuti Saudi-Araabia takistussõitja, kes tuleb siia MK-le oma eelmise aasta võitu kaitsma.

"Meie Eesti sportlased kindlasti pakuvad talle konkurentsi. Me räägime takistussõidust ja võistlus on alati võistlus, ega kunagi ei tea, kes on just täna heas vormis ja [kas] hobune ka heas vormis," lausus ratsaliidu peasekretär ja võistluste direktor Riina Pill ERR-ile.

"Koolisõidus Dina [Ellermann] Donna Annaga kahjuks seekord ei võistle. Kuna tal hobune on rivist väljas - lonkab -, siis ta on stardis oma teise hobusega, kellega ta ei ole veel nii palju võistelnud. Samas on väga tugevad rootslased, kes pakuvad konkurentsi. Ja loomulikult ka soomlased."

Huvitavaid sõite mahub igasse võistluspäeva, suurt publikuhuvi pakub, nagu ikka ka kuue takistuse sõit ning hispaanlase Santi Serra hobuste, koerte ja jahikullide show.