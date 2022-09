Aganits Selveriga liitumisest: õige koht, kus uuesti jalad alla saada

"Uus ja huvitav. Natuke veider. Juba oktoober paistab, aga ikka veel oma kodus. See on luksus, mida pole väga pikka aega tunda saanud," lausus Aganits ERR-ile.

"Professionaalse poole pealt ma ei näe probleemi, et siin olla. Arvestades, et koondisesuvi jäi vahele ja see on selles mõttes õige koht, kus uuesti jalad alla saada ja vaadata, kui kaugele jõuan."

Viimati oli Aganits kodumaal 2013. aastal samuti Selveri võistkonnas. Vahepeal on veedetud aastaid Prantsusmaal, Itaalias, Belgias, Saksamaal ja Kreekas.

"Ambitsioon väljas mängimiseks on kindlasti olemas," lausus 29-aastane mängumees. "Aga selge on ka see, et iga asja peale ei läinud juba suvel välja. Kui tuleb hea pakkumine, mis piisavalt kõnetab, siis olen valmis."

Selveri meeskonda kirjeldas ta järgnevalt: "Lõpuks oleme kõik tükid kokku saanud. Alguses oli väga palju uusi nägusid, ka Eesti poiste seas, keda polnud näinud. Aga ma ütlen, et hästi palju talendikaid noori: mõned on olnud Audentesest, mõned varem võistkonna juures."

"Paratamatus on, et mõned poolprofid teevad asja töö kõrvalt ja mõned profid. Võistkonnas on kolm gruppi, aga samm-sammult kõrgete eesmärkide poole püüelda on hea moodus, kuidas hooajale vastu minna."