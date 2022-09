Pärnu värske peatreener tahab vormida hoolealustest tähed

"Siiamaani olen olnud abitreeneri rollis, aga alustan väga suurte ootuste ja lootustega eelkõige iseenda suhtes," lausus Jasmin ERR-ile. "Praegu tahan väga tööd teha. Vahepeal olid mõtted, et lõpetan treeneritöö üldse ära - tehtud küll! -, siis nüüd olen saanud uue hingamise. Väga ootan uut hooaega peatreenerina."

Pärnu meeskonnal on minevikus palju häid saavutusi. Kas see lisab pinget? "Sellest ei pääse üle ega ümber. Aga ma arvan, et see ongi hea motivaator mulle endale. Et näidata Pärnu inimestele, et ka Toomas Jasmin saab selle tööga hakkama," vastas värske juhendaja.

Pärnus puuduvad hetkel suured staarid. "Mul isiklikult meeldib see koht, kus oleme. Ei ole ühtegi nii nimekat mängijat - see annab mulle endale natuke vabamad käed seda meeskonda sättida ja voolida meestest, kes mul on, tulevikuks suured tähed ja head mängijad," kommenteeris Jasmin.

Mullu jõudis Pärnu Eesti meistrivõistlustel finaali, kus tuli tunnistada Tartu Bigbanki selget neli-null paremust. Balti liigas teeniti kolmas koht.