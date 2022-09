Tiidemann: ratsutamine oli tehniline ala, takistusribas on palju füüsilist

Rahvusvaheline moodsa viievõistluse liit on alates tänavusest suvest katsetanud uut võistlusformaati, kus üks spordiala viiest osisest ehk ratsutamine on asendatud takistusriba läbimisega.

1912. aastast alates suveolümpiamängude programmi kuuluv moodne viievõistlus sattus Tokyo olümpiamängude järel spordialana keerulisse olukorda.

Pärast olümpial puhkenud skandaali, mille põhjustas ühe Saksamaa koondise treeneri vägivaldne käitumine hobuse suhtes, otsustati, et ratsutamine tuleb programmis asendada mõne teise alaga. Põhjuseid vahetamiseks on tegelikult rohkem – esile võib tõsta ka majanduslikku külge, sest sporthobuste kasvatamine ja ettevalmistamine on kallis.

Ehkki sportlaste seas ratsutamise asendamine esialgu suurt heakskiitu ei pälvinud, teeb rahvusvaheline alaliit tõsiseid pingutusi, et Los Angelese olümpial aastal 2028 näeks publik juba uues kuues olümpiamängude moodsat viievõistlust.

Käesoleval aastal on takistusriba läbimist katsetatud näiteks Türgis, Filipiinidel ja Itaalias toimunud võistlustel. Takistusriba on koosnenud kümmekonnast elemendist ning pakkunud väga füüsilist, aga pigem sprindile sarnanevat pingutust.

Takistusriba kui viievõistluse osa valiti välja rohkem kui 60 kandidaadi seast. Oma arvamuse sai välja öelda ka Eesti alaliit, aga siis oli laual juba vähem võimalusi.

"Kokku oli valida 12 ala vahel. Täiesti erinevaid - täpsusvise ja selliseid alasid ka. Sõjaväe viievõistluses olen takistusribaga kokku puutunud. Minu jaoks oli ta lihtsam, sest osad elemendid kattuvad, aga need on üksikud," lausus Eesti moodsa viievõistluse juhatuse liige, endine tippviievõistleja ja praegune treener Imre Tiidemann.

"Me hääletasime, aga päris nii ei olnud, et oleks saanud, mida oleks tahtnud. Praegu on otsustatud, et pärast Pariisi olümpiat on ratsutamise asemel takistusriba, aga missugune täpselt tuleb - seda veel ei ole otsustatud. Kas tuleb kindlate takistustega või on teatud hulk takistusi ja siis korraldajad ise valivad nende hulgast. See on veel lahtine, kuidas see täpselt hakkab olema. Tehakse testvõistlused ja kõik rajad on natuke erinevad."

Moodne viievõistlus on oma printsiibilt ala, mille eesmärk väärtustada mitmekülgsete võimetega sportlast. Seda arvestades ütleb Tiidemann, et takistusribad, mida võistlustel katsetatud on, ei kujuta endast veel niiöelda ideaalilähedast mudelit.

"Ma loodan, et lõpuks leitakse kõige parem lahendus, millised takistused omavahel kombineerida. Ratsutamine oli tehniline ala, aga takistusriba praegu - vaadates võistlusi, mida on läbi viidud - väga palju on füüsilist ja just käte peal," kirjeldas ta.

"See on täiesti teine spordiala ja ma arvan, et seda hakkavad tegema täiesti teistsugused viievõistlused. Kui ratsutamine kaob ära, siis suure tõenäosusega toimub suurem põlvkondade vahetus."

Eestis pole uut distsipliini Tiidemanni sõnul veel treeningutel ja võistlustel viievõistlejate poolt proovitud. Samas pole põhjust karta, et praeguste treeningvõimaluste juures harjutamine liiga keeruline oleks.

"Sõjaväe viievõistluses on takistusribasid tehtud erinevatesse linnakutesse. Kui elemendid kattuvad, siis on võimalik neid seal harjutada. Audenteses on olemas võimlemisnurk. Eks natuke peab vaeva nägema ja kombineerima, aga on küll võimalik harjutada," usub ta.