EOK tunnustab taas sportlikke perekondi

Sportlikud pered saavad koos tunnustusega Eesti Olümpiakomiteelt preemiaks sel nädalavahetusel toimuva Tallinn International Horse Show piletid koos ööbimisega Hilton Tallinn Park hotellis.

EOK liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmäe sõnul on EOK-l väga hea meel võõrustada maakondade sportlikemaid peresid Tallinnas. "EOK külalised viljelevad regulaarselt sportlikku eluviisi ning sel on palju positiivseid mõjusid. Meie värske liikumisharrastuse uuringu tulemuste kohaselt on kehaliselt aktiivsed inimesed õnnelikumad ning varasematest teadusuuringutest on ka teada, et liikumisharrastusega tegelemisega kaasneb parem tervis, suurem õppimis- ja töövõime, elustiilist tingitud haiguste ennetamine, suurenenud tervena elatud aastate arv ning parem tuju ja vähem stressi," ütles Lusmägi.

14 maakonna esitatud sportlikud pered:

Harjumaa – perekond Kõiv

Hiiumaa – perekond Samorodni

Jõgevamaa – perekond Kaasik

Järvamaa – perekond Randalainen

Läänemaa – perekond Danilov

Lääne-Virumaa – perekond Tõnning

Pärnumaa – perekond Sarapuu

Põlvamaa – perekond Hüdsi

Raplamaa – perekond Tammus

Saaremaa – perekond Liitmäe

Tartumaa – perekond Kivil

Valgamaa – perekond Peterson

Viljandimaa – perekond Varik

Võrumaa – perekond Lehtna