Teinegi Eesti korvpallur siirdus mängima Islandi kõrgliigasse

Mullu kogus 28-aastane ja 177 cm pikkune Üprus Suurbritannias keskmiselt 26,6 minutiga 11,2 punkti, 5,6 lauapalli, 1,1 resultatiivset söötu ja 1,1 vaheltlõiget, kirjutab Basket.ee.

"Arvan, et Islandi puhul kutsus mind siia kõige rohkem riik ise. Olen alati siia tahtnud tulla ja kui see variant tekkis, siis mõtlesin, et oleks ju päris äge," kommenteeris Üprus.

"Eks see pakkumine ikka läbi agendi tuli ja ju nad (Reykjavik IR - toim.) otsisid endale rohkem skoorimisele orienteeritud mängijat, kes annaks võib-olla lisakäigu juurde. Eks ma siis sinna profiili neile sobisin," lisas ta.

"Kui aus olla, ega ma liiga tasemest veel väga palju ei tea. Ma pole veel teisi võistkondi näinud ja kui mängud hakkavad, siis võib-olla saan rohkem sellest üldisest tasemest rääkida ja võrrelda," tõdes Üprus.

Islandi kõrgliigas lööb kaasa kaheksa naiskonda, sama klubi ehk Reykjaviki IR-i meeste võistkonnas mängib tänavu eestlasest tagamängija Martin Paasoja.