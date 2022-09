Väravaposte mõõtnud ja vahetuseta jäänud Arsenal pääses Meistrite liigasse

Euroopa tippklubid Pariisi Saint-Germain ja Madridi Real võtsid nädala eest toimunud teise eelringi avakohtumistes võidu ja viisid kolmapäeval töö lõpule.

Eelmisel nädalal Lieke Martensi ja Kadidiatou Diani väravatest Häckeni 2:1 alistanud Prantsusmaa klubi toetus ka nüüd samadele mängijatele ja sai Rootsi võistkonna üle 2:0 võidu. Sama stsenaariumit kasutas ka Real: eelmisel kolmapäeval alistati Rosenborg Caroline Weiri kahest ja Athenea del Castillo ühest tabamusest 3:0, nüüd lõid mõlemad naised ühe värava ja Real sai 2:1 võidu.

Koduväljakul toimunud avamängus Amsterdami Ajaxiga 2:2 viigistanud Arsenali jaoks sai võõrsilkohtumine huvitava alguse, sest Inglismaa naiskond leidis, et hollandlased olid väravalati seadnud kümme sentimeetrit liiga madalale. Väljakuperemehed viisid redeliga lati õigele kõrgusele ning kordasid sama ka poolajal.

"Mängida nii suure klubi vastu, aga ise mängu eel värava mõõtmed üle käia... ma ei ole kunagi varem midagi sellist näinud," sõnas Arsenali peatreener Jonas Eidevall.

Arsenal võitis mängu Vivianne Miedema väravast ja tagas koha Meistrite liiga alagrupiturniiril, kuid ka kohtumise lõpp valmistas Eidevallile pahameelt. Vahetusest sekkunud Beth Mead sai lisaminutitel peatrauma, aga kuna Arsenal oli ära teinud kõik kolm lubatud vahetust, pidid nad lõpuvileni vastu pidama kümne naisega. Sel aastal testis UEFA juuli lõpuni ka lisavahetust, mis lubas võistkondadel peavigastuse saanud mängija välja vahetada tavavahetusi mitte arvestamata.

"UEFA on peapõrutusvahetuse eemaldanud, aga peavigastuste protokoll on jätkuvalt töös, mis tähendab, et arst peab otsustama. Polnud küsimustki, et Beth pidi väljakult ära tulema. Probleem on selles, et ma küsisin neljandalt kohtunikult, kas meil on lisavahetus ja tema ütles, et on. Seepärast valmistasimegi vahetust ette ja kui hakkasime teda väljakule saatma, ütles ta, et me ei saa seda teha! Meil oli kaks-kolm minutit pausi ja me oleks selle aja jooksul saanud mängijatele selgitada, kuidas kümnekesi kaitsta. See on kohtunikult valeinformatsioon," selgitas Eidevall mängu lõpus toimunut.

Ülejäänud seitse kolmapäeval põhiturniirile pääsenud naiskonda on Praha Slavia (Tšehhi), Vllaznia (Albaania), Rosengard (Rootsi), KuPS (Soome), Zürich (Šveits), Juventus (Itaalia) ja Rangers (Šotimaa).