TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit läheb Tallinnas vastamisi tuttava tšehhitariga

Kohtumine on kavas peaväljaku neljanda matšina, mis algab kõige varem kell 18.

Enne mängu:

Turniiril esimesena asetatud Kontaveit sai avaringis üle kahe tunni kestnud matšis 3:6, 6:2, 7:5 jagu südikast hiinlannast Wang Xiyust (WTA 58.). Martincova alistas n-ö õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud rootslanna Mirjam Björklundi (WTA 134.) tund ja 40 minutit kestnud mängu järel 7:6 (6), 6:3.

26-aastane Kontaveit ja 27-aastane Martincova on varem kahel korral mänginud ja mõlemad matšid võitis eestlanna. Viimati olid nad vastamisi augustis Cincinnati turniiril, kus Kontaveit võitis ligi kaks ja pool tundi kestnud kohtumise 3:6, 7:5, 6:4.

"Alles mängisin temaga väga keerulise mängu. Talle meeldib lamedalt lüüa, kindlasti sisehalli tingimused sobivad tema mänguga," rääkis Kontaveit avaringi järel enda järgmisest vastasest. "Kindlasti tuleb jälle üks tugev ja võitluslik mäng maha pidada. Loodan, et publik tuleb mulle jälle kaasa elama ja annab lisaenergiat!"

Kontaveit on tänavu saanud ühe turniirivõidu, Martincova on parimal juhul jõudnud poolfinaali. Tšehhitar on enda karjääri jooksul kolm korda eestlannadega mänginud ja pole kordagi võitnud, tänavu on ta kahel korral Eesti mängijale alla jäänud – lisaks Kontaveidile kaotamisele pidi ta USA lahtiste avaringis tunnistama Kaia Kanepi 7:6 (4), 6:3 paremust.