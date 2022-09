Rannula: tähtis on see, et me võitsime ja võimalikult suurelt

"Sellisel turniiril nagu meil praegu on, ega siin stiilipunkte väga ei vaata. Tähtis on see, et me võitsime ja võimalikult suurelt. See annab meile väga hea võimaluse, olenemata järgmisest mängust, kandideerida edasi saamise kohale. See oli esimene eesmärk ja selle me täitsime," ütles meeskonna peatreener Heiko Rannula.

Cramol on kahe päeva jooksul kaks mängu olnud ning teisipäeval peetud mäng võis veel mõndadel mängumeestel jalgades olla.

"Kui rääkida konkreetselt mängust, siis alustasime natuke pehmelt. Arusaadav ka, teine mäng järjest, võib-olla mängijatel oli natuke veel jalgades. Alates teisest veerandajast saime oma tahtmise. Surusime oma kaitse peale," lisas Rannula.

Rannula sõnul ei saanud mängu algul hästi käima, kuid teisel poolajal suutis meeskond vastaste liidrid kontrolli alla saada ning sealt läks kõik ülesmäge.

"Teadsime, et nad toetuvad kolmele liidermängijale. Selline ebastandardne meeskond, kes teeb selliseid asju, mida ei oska alati ette näha. Natuke esimesel veerandajal läks harjumisega aega. Alates teisest poolajast hakkas surve vilja kandma ja siis saime ka nende liidrid kinni," sõnas Rannula.

Cramo on eurosarja kvalifikatsioonis mõlemad mängud suurelt võitnud. Teisipäeval võideti horvaatide KK Cedevita Juniorit 20 punktiga ning kolmapäeval alistati Kosovo meeskond 37 punktiga.

"Need vahed ei tähenda seda, et vastased on ülilihtsad olnud. Horvaatia ikkagi korralik tipuklubi. Prishtina ka päris pika ajalooga. Neil on kvaliteetseid mängijaid. Täna võime rahul olla asjadega. Üks mäng, kõige tähtsam mäng on veel ees. Hoiame kahe jalaga maa peal ja valmistume järgmiseks mänguks," kommenteeris Rannula.