Mo Farah jääb Londoni maratonilt eemale

Farah teatas, et on viimase 10 päeva jooksul tundnud paremas puusas "valu ja pinget" ning hoolimata ravist ei ole probleem "piisavalt paranenud", et ta saaks Greenwichis startida.

Farah valmistus oma neljandaks Londoni maratoniks ning esimeseks pärast 2019. aastat. Farahi parim tulemus Londonis pärineb 2018. aastast, kui ta saavutas kolmanda koha.

"Olen viimastel kuudel väga kõvasti treeninud ja saanud end heasse vormi, kuid viimase 10 päeva jooksul olen tundnud valu ja pinget paremas puusas. Olen läbinud ulatusliku füsioteraapia ja ravi ning teinud kõik endast oleneva, et olla stardijoonel. Paraku ei ole valu ja probleem piisavalt kadunud, et saaksin pühapäeval võistelda," ütles Farah.

"Olen tõesti pettunud, et pean pärast paari head viimast kuud ja võitu The Big Half'il eemale jääma. Soovin kõigile pühapäeval osalejatele head jooksu ja loodan, et olen koos teiega 2023. aasta aprillis tagasi," lisas Farah.