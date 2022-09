Eesti naiste käsipalli karikakaitsja alustas uut turniiri võidukalt

Aruküla startis kodusaalis paremini ning esimese poolaja keskpaigas võeti Kertu Sassiadi värava järel sisse 9:4 edu. Mistra pikendas veelgi edu, kuid esimese perioodi lõpuhetkedel viskas Reval-Sport kolm vastuseta punkti ning Inga Bušina tabamuse järel mindi garderoobi seisult 10:14 külaliste poolt vaadates.

"Olime mängu alguses väga tahtmist täis ning häälestus oli paigas. Eliisabet (Põldver - toim.) tõmbas meid kaitses käima ja lasime vastastel esimese 20 minutiga visata vaid kuus väravat. Kuigi Merili (Heinla - toim.) tegi natukene oma hüppeliigesele viga, suutis ta siiski platsile naasta ning meid aidata," alustas analüüsiga eile pea kümnekuulise pausi järel platsile naasnud Maarja Treiman.

Reval-Sport naasis platsile paremas hoos, kui esimese kümne minuti sees toodi tabloole viiginumbrid. Mistra ei olnud siiski veel oma viimast sõna öelnud ning Merili Heinla kahe tabamuse järel võeti ohjad taas enda kätte. Kuigi kohtumises püsis pinge lõpuni, siis ohtlikult lähedale võõrustajad külalisi ei lasknud ning Aruküla viimase värava visanud Anete Vare kindlustas neile 28:23 võidu.

"Arvestades, et meil on kahe hooaja vahel olnud palju muudatusi, siis esinesime eile hästi. Tegime küll teise poolaja alguses palju praaki, kuid õnneks suutsime sellest taastuda ja kaks punkti koju jätta. Endal on tahtmine suur, kuid võhmast jääb veel puudu. Tundub, et liigun õiges suunas. Tahaksin kiita publikut, kes meid teisipäeva õhtul toetama tuli," lõpetas Treiman.

Treiman viskas võitjate poolelt üheksa ning Annabel Aavik ja Aleksandra-Jennifer Mednikova lisasid neli väravat. Mella kasuks tabas Anastasija Bušina viiel ja Inga Bušina neljal korral. Naiste karikavõistlused jätkuvad juba pühapäeval, kui Tapa spordihoones lähevad vastamisi kohalik SK Tapa/Tapa valla SK ja HC Tabasalu/Audentes.