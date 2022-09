Jupiter tähistab tennisenädalat tennisefilmidega

"Borg / McEnroe" on film ühest spordiajaloo suuremast legendist, tennisist Björn Borgist, ning tema tähtsaimast rivaalist, noorest ja andekast John McEnroest, ning nende ajaloolisest duellist Wimbledoni turniiril.

See on lugu kahe mehe legendiks saamisest ja hinnast, mis neil selle eest tuli maksta. 1980. aasta erakordselt vihmasel suvel ootasid kõik maailma tennise esinumbri Borgi viiendat võitu Wimbledoni turniiril.

Vaid vähesed teadsid, et alles 24-aastane Borg oli tegelikult lähedal läbipõlemisele, ta oli väsinud ja tujutu. Samal ajal oli 20-aastane John McEnroe täis enesekindlust ja valmis oma endist suurimat eeskuju troonilt tõukama.

Sverrir Gudnason mängib 2017. aastal linastunud Janus Metzi filmis Borgi ja McEnroe rollis astub üles Shia LaBeouf. Borgi treenerit Lennart Bergelini mängib Rootsi kinolegend Stellan Skarsgard.

"Armastuse eest punkte ei saa" ehk "Love Means Zero" on samuti 2017. aastal linastunud dokumentaalfilm tuntud tennisetreener Nick Bollettierist, kelle karmi käe all on tippu jõudnud paljud tennisistid.

Tema uuenduslik lähenemine treeningutele ja sportlaste psühholoogiale oli brutaalselt efektiivne. Aga edu hind oli kõrge – purunenud abielud, rahalised raskused ja katkenud koostöö tema lemmikõpilase Andre Agassiga.

Režissöör Jason Kohn püüab treenerit avada ja saada teada, kas kõik sillad on ikka põletamist väärt.