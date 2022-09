TÄNA OTSEBLOGI | Kanepi mängib Tallinna turniiril Läti esireketiga

Kanepi ja Ostapenko matš on kavas peaväljaku neljanda kohtumisena, mis algab kõige varem kell 18. Enne seda peetakse paarismäng, kus Anett Kontaveit ja tema uusmeremaalannast paariline Erin Routliffe mängivad turniiril 1. asetatud USA-Saksamaa duo Nicole Melichar-Martineze ja Laura Siegemundiga.

Enne mängu:

Ostapenko mängis eelmisel nädalal Lõuna-Koreas Soulis, kus jõudis finaali. Pühapäevase finaalmängu kaotas ta 6:7, 0:6 neutraalse lipu all mängivale venelanna Jekaterina Aleksandrovale, seejuures kutsus Ostapenko teise seti keskel arsti, kuna vigastas enda parema jala hüppeliigest. Tallinnasse jõudis lätlanna teisipäeval ja tegi ka esimene treeningu, mille ajal ei paistnud vigastus teda segavat. 25-aastane Ostapenko on 2017. aasta USA lahtiste võitja.

37-aastasel Kanepil on käsil enda viimaste aastate parim hooaeg, tänavu jõudis ta Austraalia lahtistel veerandfinaali, üldse oli see tema karjääri seitsmes slämmiturniiri veerandfinaal. Ta on kaheksa-aastase vaheaja järel taas maailma edetabelis 40 parema seas.

USA-tuuril jõudis Kanepi Washingtonis finaali, aga pidi seal tunnistama Ljudmilla Samsonova paremust. Viimati mängis Kanepi USA lahtistel, kus juhtis teises ringis Arina Sabalenka vastu 6:2, 5:1 ja tal oli ka kaks matšpalli, aga lõpuks jäi neutraalse lipu all mängiv valgevenelanna peale 2:6, 7:6 (8), 6:4.

Ametlikult on Kanepi ja Ostapenko mänginud ühe korra, kui 2018. aastal võitis Eastbourne'i muruturniiril Ostapenko 6:3, 7:5. Tegelikult olid nad aga vastamisi selles samas Tondi tennisekeskuses kaks aastat tagasi peetud Eesti-Läti maavõistlusel, kus Kanepi sai lätlannast jagu 6:3, 6:4.

"Tempo on hästi kõrge, ta lööb väga kõvasti igat palli," ütles Kanepi seekordse kohtumise eel Ostapenko mängu iseloomustades.

"On kindlasti ärevam, kui teistel turniiridel! Kodus on ikkagi teistmoodi, välismaal on ilmselt rahulikum," sõnas Kanepi koduse turniiri kohta. "Kui hästi läheb, siis on see hea ärevus! Tahaks mängida iga päev kuni pühapäevani, eks paistab, kui palju mängida saab."

Kanepi ja Tallinnas viiendana paigutatud Ostapenko vahelise matši võitja läheb teises ringis vastamisi ameeriklanna Ann Liga: maailma 62. reket alistas 6:2, 7:5 oma kaasmaalanna Claire Liu (WTA 73.).