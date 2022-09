Bärengrub U-19 koondise edust: ma ei ütle, et see on eneseületus

Eesti oli alustanud Poolas peetavat turniiri 2:0 üllatusvõiduga Itaalia üle, aga kaotas seejärel sama skooriga võõrustajate esindusele.

Viimases voorus jäi Eesti ka Bosnia ja Hertsegoviina vastu poolajaks 0:2 taha, aga tuli raskest seisust välja. Seejuures viigivärav löödi 86. ja võidutabamus lausa 90+4. minutil.

Eesti väravate autoriteks olid Gregor Lehtmets, Daniel Luts ja Egert Õunapuu.

Olukorrale lisas dramaatikat asjaolu, et samal ajal oli Itaalia asunud üleminutitel Poola vastu juhtima ning edasi pääsemiseks oligi Eestile vaja võitu. Vastasel juhul piisanuks ka viigist.

"Teadsime, mis teises mängus toimub, aga kuna olime poolajaks 0:2 taga, siis oli ilmselge, et peame riske võtma," lausus Eesti U-19 jalgpallikoondise peatreener Alo Bärengrub ERR-ile.

"Aga seda, kuidas mõlemas mängus lõpplahendus viimastel minutitel tuli - see oli pigem teadmata. Me oleks, ma arvan, ka viigiga rahul olnud. Ma ei teadnud, mis Itaalia mängus täpselt toimus seal lõpus. Seda oli raske jälgida, aga see tegigi sellest vinge grupi ja ägeda lõpplahenduse."

"Ma ei ütle, et see mingi eneseületus on. Aga alati tuleb uskuda. Peetakse sind naiivseks või mitte, aga alati tuleb uskuda. On ka väiksemal võimalik suuremat võita," jätkas Bärengrub ja lisas, et usku oli tal juba enne turniiri.

"Tuleb öelda, et uskusin, kuigi loomulikult oli neid uskujaid vähe. Aga kui oled sellises rollis ja ei usu oma mängijate isegi kõige väiksemasse võimalusse suuremat üllatada ja võita, siis parem ära tee seda."

Järgmisel kevadel ootab ees Eliitringi turniir, kus alagrupist jõuab finaalturniirile üksnes võitja. "Läheme selliste mõtetega, et üks mäng korraga ja kas meile midagi kätte jääb, see sõltub juba jooksvalt," lausus peatreener.

"Nüüd on ju täpselt sama seis. Ilmselgelt on seal täpselt samasugused riigid, kes oleks võinud valikturniiril ees oodata. Tuleb jälle uskuda ja hullumoodi kaitsest lähtuvalt tööd teha, sinna peale oma mängu ehitada ja jälle - uskuda!"