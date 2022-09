Teismelistega tülitsenud van der Poel: oleksin pidanud teisiti käituma

Teisipäeval naasis van der Poel Austraaliast Belgiasse, kus teda tervitas kohalik meedia. "Ma oleksin pidanud teisiti käituma," ütles rattur Belgia väljaandele Het Nieuwsblad.

"Tunnistan, et hoidsin ühe tüdruku käest kinni, kuid kindlasti mitte kavatsusega talle või kellelegi teisele haiget teha. Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et ma ei ole mitte kunagi kellelegi haiget teinud. Praegu ringlevad jutud, mis kindlasti tõele ei vasta. Lool on kaks külge. Austraalias olles oli kõige sellega väga raske toime tulla," lisas van der Poel.

Austraalia võimud määrasid hollandlasele kahe teismelise tüdruku tõukamise eest 1500 Austraalia dollari suuruse trahvi.

Küsimusele, kas ta käituks tagantjärele teisiti, vastas Van der Poel: "Ma kindlasti kahetsen seda. Ma eksisin, julgen seda tunnistada. Ma poleks pidanud seda tegema, oleksin pidanud teisiti käituma. Aga kahjuks selline asi juhtus. Nüüd püüan selle selja taha jätta ja oma eluga edasi liikuda. Lähen koju ning saan natukene rahu ja vaikust - see teeb mind õnnelikuks. Edasisega tegelevad minu meeskond ja advokaat."

Van der Poel arreteeriti kohaliku aja järgi laupäeva õhtul ja ta veetis suurema osa ööst vahi all, enne kui pühapäeva hommikul kell 4.00 oma hotelli naasis. Seetõttu sai hollandlane grupisõidu eel väga vähe magada ning ta otsustas võistluse 30 km järel katkestada. Grupisõidu MM-tiitli võitis belglane Remco Evenepoel.