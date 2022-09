Paide Linnameeskonnaga liitus Amsterdami Ajaxi kasvandik

Seitse aastat Amsterdami Ajaxi noortesüsteemi kuulunud Muringen debüteeris Hollandi meistrisarjas 2019. aastal ADO Den Haagi ridades. Hollandi esiliigas sai Muringen FC Dordrechti ja Kerkrade Roda särgis kirja 28 mängu ja kaks väravat.

Ajaxi noortesüsteemis koos tänaseks Paide Linnameeskonnast Hiina kõrgliigasse siirdunud Deabeasega mänginud Muringen lausus, et Deabeaselt saadud positiivsed sõnumid tegid tal Linnameeskonnaga lepingu sõlmimise otsuse lihtsaks.

"Suur rõõm on siin olla ning ootan ees seisvaid väljakutseid põnevusega," rääkis Muringen Paide kodulehele. "Loodan, et oma võitlusvaimu ja energiaga suudan meeskonnale kasulik olla ning täiendame üksteist vastastikku. Siin treenides sain kiiresti aru, et võistkonnas on peidus palju potentsiaali. Annan endast igas trennis kõik, et end tõestada."

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams kinnitas, et Dehninio toomisega suunati pilgud juba järgmisele hooajale. "Meie juures veedetud treeningperioodil suutis ta ennast näidata heast küljest," ütles Kams.

"Mängijaprofiililt on tema puhul tegu tänapäevase keskkaitsjaga, ta on palliga enesekindel, tugev duellides ja füüsiliselt võimekas. Kõike seda täiendab tema tugev jalgpallialane taust Hollandist. Tere tulemast Paide Linnameeskonda, Dehninio!"