Eesti kuulub UEFA ausa mängu edetabelis esikolmikusse

Eesti ausa mängu hinne on 8,643, mis on võrreldes eelmise edetabeliga 0,047 võrra kõrgem. Eestit edestas Norra, kelle hindeks on 8,508 ning liidrikohal paikneb hindega 8,551 Wales. Esikümnesse mahuvad lisaks ka Valgevene (8,462), Soome (8,448), Taani (8,324), Fääri saared (8,314), Venemaa (8,289), Rootsi (8,283) ja Leedu (8,271).

Ausa mängu hindamisel koostati eraldi paremusjärjestus ka fännide käitumise põhjal, mille puhul paigutub Eesti UEFA liikmesriikide seas kõrgele viiendale kohale. Publiku käitumise arvestuses on tabeli tipus rebimine väga tihe: Eesti, kelle hindeks on 8,903, vahe parima hinde teeninud Maltaga on näiteks vaid 0,159.

Paremusjärjestuse koostamisel võttis UEFA arvesse 1. juulist 2021 kuni 30. juunini 2022 peetud rahvusvahelisi kohtumisi nii koondise- kui klubitasandil. Ausa mängu hindeid määravad UEFA delegaadid, kes arvestavad hinde andmisel vastaste ja kohtuniku austamist, publiku ja võistkonna esindajate käitumist ning kollaseid ja punaseid kaarte. Hinde määramisel konsulteerivad delegaadid ka mängu kohtunike ja kohtunike vaatlejatega.