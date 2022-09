Pals tegi Itaalias hooaja parima tulemuse, Vetkin võitis EM-etapi

Pals (TM, L30 Racing TM Factory) tegi terve hooaja isikliku parima tulemuse, saavutades üldarvestuses 11. koha ning S1GP klassis kuuenda koha. Etappide kokkuvõttes hoiab ta praegu kindlalt kaheksandat positsiooni ja loodab järgmisel etapil Pariisis tulemust veelgi parandada.

"Reedesel vabatreeningul oli ilm ilus ja tõotas tulla kena nädalavahetus. Kvalifikatsioonis 13. koht ja seda juba kahjuks märjal rajal. Ka laupäeva esimeses võistlussõidus tervitas ilmataat paduvihmaga, kuid start mul õnnestus ja esimesest kurvist väljusin seitsmendana," rääkis Pals. "Kaks kiiremat konkurenti möödusid minust ja selja taha jäid Chaterine Youry ning Marie Luce- Esimeses sõidus sain üldarvestuses üheksanda ning S1GP klassis viienda koha," rääkis Pals.

Ta lisas, et pühapäeval oli ilm kena ja rada kuivas, kuid laupäevast jäänud pori hakkas tolmama ja tegi asfaldi väga libedaks. "15 minutit kestnud Fast race'i stardis ebaõnnestusin, kuid stardikurvi sisenesin sellegi poolest 11. kohal. Tegime tiheda andmise rootslase Hampus Gustafsoniga, kuid lõpuks läksid õlad pingesse ja pidin hoos järgi andma. Terve hooaja vältel on vanad vigastused õlgades tunda andnud ja see ei lase mul anda endast maksimumi. Lõpetasin sõidu 13. kohal," sõnas Pals.

"Superfinaalis, kus tuleb kasutada ühel ringil jokker-rada (pikem ring läbi metsa), magasin taas stardi maha, olin ca kahekümnes ning otsustasin kohe teisel ringil jokker-ringile minna, et ei peaks oma energiat kulutama möödasõitudele mahajääjatest. See taktika toimis suurepäraselt, sest sain sealt tulles kohe oma positsioonile ning esiotsa mehed tegid jokker ringi alles lõpus, mis andis mulle võimaluse finišeerida 11. kohal," selgitas Pals.

Palsiga samas klassis, kuid Rookie arvestuses osales ka Aksel Pärtelpoeg (Husqvarna, Äksi39Team), kes oli etapi kokkuvõttes Rookies Cup arvestuses kaheteistkümnes ja üldarvestuses 21.

"Esimeses sõidus ei saanud head starti ja üritasin tagant tulla, kuid ei leidnud palju möödaminekuvõimalusi ja sõidust 22. koht (rookie 13. koht). Üldiselt jäin päevaga rahule, sain palju kogemusi juurde vihmasõidust," rääkis ta.

"Pühapäevahommikuses warmup'is oli krossiosa veel päris porine, kuid tundsin end ka slickidega libeda peal hästi, 21. aeg. Sõitude ajaks oli rada juba päris kuiv. Fast race'is sain stardis hästi minema, olin 15. positsioonil ja nii paar ringi, kuni külje maha panin. Kuna libisesin päris pikalt, siis ei saanud kähku püsti ja tsiklit kohe käima, hakkasin viimaselt kohalt tulema, tõusin paar kohta ja siis kukkusin uuesti ja tegin puusale liiga, kuid sõidu lõpuks tulin finišisse 22. kohal."

"Viimases sõidus ei saanud ka kõige paremat starti ja oleks peaaegu stardikurvis kukkunutele otsa sõitnud. Sain õnneks sealt mööda ja sõidu lõpuks tõusin 18. kohale, mis oli igati positiivne, parandasin ka enda aega. Tundsin, et ei saanud endast päris kõike anda, väikesed sõiduvead ja vale rehvivalik tegid elu natuke raskeks. Üldiselt oli hea, kogemusterikas nädalavahetus, teenisin ka esimesed MM-punktid üldarvestuses," võttis Pärtelpoeg võistluse kokku. Rookies Cup hooaja kokkuvõttes on ta 16. kohal ning püüab finaaletapil hooaja hea tulemusega lõpetada.

Samas toimus ka SM Junior klassi Euroopa meistrivõistluste eelviimane etapp, mille võitis Mathias Vetkin (TM, Pärnu Motoclub), Rasmus Ebelmann (Husqvarna, Äksi39Team) oli kuues, Robin Robert Mooses seitsmes ja Rita Liisa Mooses (mõlemad Husqvarna, Eesti Motospordi Akadeemia) kümnes.

Vetkin ise võttis nädalavahetuse kokku selliselt: "Minule Itaalias väga meeldis, kvalifikatsioon läks hästi. Esimene sõit oli väga pingeline kaasvõistlejatega, aga suutsin nad taga hoida ja ära võita. Teine sõit läks ka väga hästi, stardivõitu küll ei tulnud, aga sellest hoolimata hoidsin teist kohta lõpuni ja kokkuvõttes võitsin võistluse. Praegu olen EM-i punktiarvestuses kolmandal kohal."