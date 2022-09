Neljakordne Tour de France'i võitja sai treeningu lõpus autoukselt löögi

Froome postitas pühapäeval esmalt Monaco rannikul toimunud treeningust video, kuid järgmises videos seisis esmaspäeval juba sidemes küünarnukiga.

"Pühapäevane sõit oli suurepärane, ilus ilm, hiilgavad vaated. 500 meetrit enne koduukseni jõudmist sain autoukselt löögi," selgitas Froome. "Keegi avas oma ukse täpselt minu ees, mul ei olnud isegi aega pidureid vajutada. Sõitsin uksele otsa ja lendasin üle pea."

"Mul on kõigile autost väljuvatele juhtidele üks soovitus: selle nimi on Hollandi haare," jätkas rattalegend. "Selle asemel, et avada uks sellele lähema käega, kasutage teist kätt, sest nii pöörate oma keha ja näete, kas tagant tuleb liiklust. See on väga lihtne liigutus, aga valmistab ratturitele vähem valu."

37-aastane Froome näitas sel suvel parimat vormi pärast rasket kukkumist 2019. aasta Dauphine kriteeriumiks valmistudes, kui saavutas tänavusel Tour de France'il Alpe d'Huezi mägifinišis kolmanda koha. Rohkem võistlusi briti selle hooaja kalendrisse praeguse seisuga ei kuulu.