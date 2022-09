Eesti jalgpallikohtunikud ohjavad Rahvuste liiga vastasseisu

Tohveri brigaad on ametis Kosovo ja Küprose vahelisel kohtumisel, mis algab Eesti aja järgi kell 21.45. Kuigi Kosovo on oma alagrupi tabelis teine ja Küpros neljas, lahutab meeskondi vaid üks punkt ning Küprosel on võidu korral võimalik väljalangemistsoonist turvalisse kaugusesse saada. Kaaluka kohtumise õigusemõistjate brigaadi kuuluvad lisaks Tohverile ka abikohtunikud Silver Kõiv ja Sten Klaasen, mängu neljas kohtunik on Juri Frischer. Videkohtunikud Gianluca Aureliano ja Dario Cecconi tulevad Itaaliast.

Päev hiljem, 28. septembril on Eesti Jalgpalli Liidu infrastruktuuri osakonna juht Targo Kaldoja delegaadina ametis naiste Meistrite liigas, kui kohtuvad Saksamaa klubi Müncheni Bayern ja Hispaania võistkond Real Sociedad. Tegemist on teise eelringi korduskohtumisega, avavaatuses sai 1:0 võidu kirja Saksamaa naiskond. Münchenis kõlab avavile Eesti aja järgi kell 20.

Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.