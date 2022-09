TÄNA OTSEBLOGI | Nuudi teeb kodusel turniiril WTA debüüdi

Kohtumine on kavas peaväljaku neljanda matšina, mis algab kõige varem kell 18.

Enne mängu:

Kolm aastat tagasi maailma edetabelis karjääri kõrgeimal ehk 19. kohal paiknenud 26-aastane Vekic pole viimastel kuudel kõva kattega väljakuil erilist edu saavutanud. USA lahtiste eel jõudis ta Washingtonis teise ringi, Torontos läbis kvalifikatsiooni, kuid kaotas siis avaringis Simona Halepile ning Cincinnatis langes konkurentsist kvalifikatsiooni teises ringis. Seejärel on Vekic saanud kaks järjestikust kaotust avaringis – USA lahtistel jäi ta alla Veronika Kudermetovale, kaks nädalat tagasi Portorožis peetud WTA turniiril aga kaotas Diane Parryle.

Viimasel kahel aastal on Vekic olnud hädas erinevate terviseprobleemidega, 2021. aastal pidi ta käima ka jalaoperatsioonil. Tänavuse hooaja alguses segas teda vasaku jala vigastus.

22-aastane Nuudi võitis suvel Hollandis oma karjääri esimesed ITF-i tiitlid. Esmalt võidutses ta juunis Alkmaaris ja seejärel augustis Eindhovenis. "Tiitlivõit oli minu üks selle aasta eesmärkidest. Esimene tiitel tegi mind väga rõõmsaks, sest olin seda kaua oodanud. Tegelikult on mõlemad mulle väga tähtsad ning loodetavasti ei jää need minu viimasteks tiitliteks," rääkis ta enne turniiri ERR-ile.

Nuudi tõusu tennisemaailma kõrgeimale tasemele on aastate jooksul raskendanud mitmed randmevigastused. "Mul oli 15-aastaselt esimest korda randmega probleeme. Just sel ajal tundus, et kõik hakkab õiges suunas minema, aga vigastuste tõttu olid mul mitmed aastad väga lünklikud. Hetkel on mul tegelikult käsil esimene aasta, kus olen saanud hästi palju ja korralikult terve aasta mängida. Selle üle on mul väga hea meel ja tahaks loota, et nüüdseks olen randmevigastuse lõplikult seljatanud."

Nuudi on varem korra esisajamängijaga kohtunud, kui aprillis jäi ta Billie Jean King Cupi matšis 1:6, 3:6 alla ungarlanna Anna Bondarile, kes paiknes siis edetabelis 72. kohal.