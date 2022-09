Soomer jõudis Kataloonias korra punktidele, tiimikaaslane pjedestaalile

Kuigi taevas oli enne esimesi starte ähvardavalt pilves, peeti laupäevased võistlussõidud siiski kuivades, et mitte öelda ideaalsetes oludes, kus rajakatte temperatuur oli 31 kraadi ning õhk selle kohal üheksa pügala võrra jahedam.

Klassi World SSP esimene sõit sai aga harjumispärasest lühem, sest võistlus katkestati avaringil punase lipuga, et esimeses kurvis kukkunud Peter Sebestyeni (Yamaha) tsiklist välja voolanud kütus jõutaks rajajulgestajate poolt ära koristada. See võttis pisut aega, mistõttu sõideti pärast teist lähet 18 ringi asemel vaid 12.

Esimese sõidu võitis punktitabeli liider Dominique Aegerter (Yamaha), kes asus viiendal ringil juhtima ja libises lõpuks Lorenzo Baldassarri (Yamaha) ja Can Oncu (Kawasaki) eest ära enam kui nelja sekundi jagu.

Dynavolt Triumphi sõitjad alustasid oma sooritust kuuendast ja kaheksandast reast – Stefano Manzi 17. kohalt ning Hannes Soomer temast viis kohta tagapool – ja ehkki mõlemate start õnnestus, ei kulgenud võistluse edasine käik mitte just kõige optimistlikumas võtmes.

Stefano Manzil tuli käigukasti rikke tõttu võistlus üheksandalt kohalt pooleli jätta ja palju paremini ei käinud ka Hannes Soomeri käsi, kes hakkas pärast esimest kolme ringi vaikselt taas tahapoole vajuma, lõpetades esimese sõidu 18. kohaga.

"Tegime täna kordusstardis rehvirõhuga näpuka," nentis Hannes pärast võistlust. "Pärast teist starti sain sõita kolm normaalset ringi, misjärel tõusis rehvide rõhk taevasse ja ülejäänud võistlusest sai üks pidev kannatamine/meelitamine."

"Pärast esimesi ringe olnuks tsikli mootoril ühtäkki justkui 300 hj, sest tagumisel rehvil polnud pidamist enam ühegi käiguga. Meil on head tsiklid ja head sõitjad ning me võime olla siin pühapäeval päris kiired, kui me just mingi uue muutuja tõttu endale (taas) ise jalga ei tulista."

Teist võistluspäeva tervitas päikeseline ilm. Kuigi sõidu alguses näis, et punktitabeli liider võib pühapäeval poodiumilt välja jääda, võttis Aegerter sõidu lõpuks siiski oma, teenides viienda kuldse duubli käesoleval hooajal.

Teiseks tuli Can Oncu (Kawasaki) ja kolmandana astus poodiumile Dynavolt Triumphi sõitja Stefano Manzi, kes alustas võistlust stardikohalt nr 17. Tegelikult ületas itaallane finišijoone teisena, ent Türgi sõitja selja taha tõsteti mees kohtunike otsusel seepärast, et poodiumikoha pärast heideldes vajus ta ühes kurvis üle valgete rajajoonte rohelisele keelualale.

Manzi boksinaabrist Hannes Soomer alustas võistlust aga 22. stardikohalt, lõpetades meeskonnakaaslasest kümme kohta tagapool ehk 13. positsioonil. "Oleme oma ratta juhitavuse väga heaks saanud," arvas Hannes pärast sooritust. "Kui rehvirõhud on oludekohased, on tegu kiire ja lihtsalt hallatava rattaga."

Ainsaks kitsaskohaks näis pühapäeval olevat mootorratta kiirus sirgetel, mistõttu ei suutnud Viimsi mees kiireimatel lõikudel kaasvõistlejate tuules püsida. "Me ei tea praegu, kas asi oli rauas või elektroonikas, kuid pikkadel sirgetel jäin ma konkurentidest maha, mida ei ole lihtne nii tasavägises konkurentsis tagasi teha."

"Kurvidest väljumised on meil korras ja sektorite ajad samuti, aga enne järgmist etappi peab selgeks saama, miks tsikkel sirgetel teistest maha jääb," lisas Soomer.

Kas ja kuidas meeskond sellega hakkama saab, annab kontrollida juba kahe nädala pärast, kui Portugalis leiab aset hooaja üheksas etapp. Kaheksa etapi järel juhib Aegerter sarja 336 punktiga, teine on Baldassarri 300 silmaga. Soomer on 64 punktiga 12. positsioonil.