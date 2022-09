TÄNA OTSEBLOGI | C-divisjoni tõusnud Eesti koondis jahib neljandat võitu

Eesti alistas reedel kodumängus Malta 2:1 ning tagas pääsme järgmise hooaja Rahvuste liiga C-divisjoni. "Nüüd teame, et oleme paremad kui D-divisjon," ütles Eesti koondise peatreener Thomas Häberli pärast võitu Malta üle. "Nüüd peame näitama, et suudame C-divisjonis püsida, sest Eesti jaoks on see keeruline ülesanne. Palju sõltub ka loosist, kuid muidugi on hea meel, et oleme paremad kui D-divisjon."

Kõik kolm seni mängitud kohtumist võitnud Eesti koondis läheb esmaspäeval võõrsil vastamisi FIFA maailma edetabeli viimase meeskonna San Marinoga. Juuni alguses Tallinnas peetud kohtumises teenis Eesti Robert Kirsi ja Joonas Tamme väravatest 2:0 võidu. Kuigi esmaspäevase mängu tulemus Eesti jaoks midagi ei muuda, on koondise eesmärgiks alagrupp täispunktidega lõpetada.

"Kindlasti ei lähe me nautima, me ei tohi mugavustsooni kukkuda. Eesmärk on ikkagi alagrupp täispunktidega lõpetada ja seepärast peame San Marino kindlasti alistama," sõnas Malta vastu võiduvärava löönud Henri Anier.

San Marino pole kolme Rahvuste liiga kohtumisega punkti- ega väravaarvet avanud. Viimati jäid sanmarinolased 1:0 alla Maltale.

Kohtumine algab San Marino olümpiastaadionil Eesti aja järgi kell 21.45, mängu peakohtunikuks on ukrainlanna Kateryna Monzul. Peakohtunikku abistavad äärekohtunikud Maryna Striletska ja Svitlana Grushko, neljas kohtunik Anastasiya Romanyuk ning videokohtunikud Dennis Higler ja Clay Rupert.

Eesti koondise koosseis mänguks San Marinoga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 15/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 14/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 92/0

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC Zürich (SUI) 81/0

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 53/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – FCSB (ROU) 51/4

3 Artur Pikk (05.03.1993) – Tallinna FCI Levadia 48/1

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – FC Pyunik Yerevan (ARM) 43/0

2 Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 10/0

4 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 143/26

8 Henri Anier (17.12.1990) – Muangthong United FC (THA) 83/19

11 Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 53/1

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) - Piast Gliwice (POL) 46/9

9 Erik Sorga (08.07.1999) – IFK Göteborg (SWE) 21/4

10 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 20/0

20 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 18/1

17 Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 14/1

6 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 9/0

13 Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) – Stal Mielec (POL) 8/0

7 Georgi Tunjov (17.04.2001) – SPAL (ITA) 6/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Utrecht (NED) 1/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Riina Riisik

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Jana Pipar

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustajad: Merily Toom

Mänedžer: Miko Pupart

San Marino koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Aldo Junior Simoncini (30.08.1986) – Cosmos 63/0

23 Elia Benedettini (22.06.1995) – Cailungo 37/0

12 Simone Benedettini (21.01.1997) – S.S. Murata 8/0

Kaitsjad

3 Mirko Palazzi (21.03.1987) – Cattolica Calcio (ITA) 69/1

11 Manuel Battistini (22.07.1994) – Virtus 43/0

13 Andrea Grandoni (23.03.1997) – La Fiorita 34/0

2 Alessandro D'Addario (09.09.1997) – Cosmos 20/0

15 Alessandro Tosi (08.04.2001) – Victor San Marino 1/0

5 Simone Franciosi (03.09.2001) – Valfoglia (ITA) 0/0

Poolkaitsjad

16 Danilo Ezequiel Rinaldi (18.04.1986) – La Fiorita 46/1

17 Alessandro Golinucci (10.10.1994) – Virtus A.C 37/0

6 Enrico Golinucci (16.07.1991) – Folgore 35/0

10 Fabio Ramon Tomassini (05.02.1996) – Pietracuta (ITA) 30/0

21 Lorenzo Lunadei (12.07.1997) – La Fiorita 29/0

22 Marcello Mularoni (08.09.1998) – A.S.D. Tropical Coriano (ITA) 27/0

8 Michael Battistini (08.10.1996) – S.P. Tre Penne 18/0

14 Tomasso Zafferani (19.02.1996) – La Fiorita 17/0

4 Luca Ceccaroli (05.07.1995) – Tre Penne 16/0

19 David Tomassini (14.03.2000) – A.S.D. Tropical Coriano (ITA) 12/1

18 Luca Censoni (18.07.1996) – Tre Fiori FC 10/0

Ründajad

7 Matteo Vitaioli (27.10.1989) – La Fiorita 78/1

20 Adolfo Hirsch (31.01.1986) – Fiorentino 56/0

9 Mattia Stefanelli (12.03.1993) – Pennarossa 17/1

Peatreener: Fabrizio Costantini