Nakashima võitis oma esimese ATP turniiri

Tund ja 25 minutit kestnud matšis lõi Nakashima kaheksa ässa Gironi kolme vastu. Nakashima mängis oma kolmandat ATP finaali ja oma esimest 2022. aastal.

"See tundub siin nagu unenägu," ütles Nakashima pärast mängu. "Minu esimene ATP tiitel oma kodulinnas. See on uskumatu, et sain siin oma esimese tiitli. Siin on hämmastav atmosfäär ja ma tahan lihtsalt tänada, et tulite ja näitasite oma toetust."

Nakashima tõusis viimasel nädalal maailma edetabelis 21 kohta 48. kohale, mis tähistab tema karjääri parimat positsiooni.

"Teadsin, et see ei tule kergelt. Pidin võitlema iga geimi eest. Teise seti alguses oli paar pingelist geimi. Kaotasin oma servi, kuid arvan, et järgmises geimis võtsin end päris hästi kokku," lisas Nakashima.