Van der Poel sai kahe teismelise tüdruku tõukamise eest karistada

Alpecin-Deceunincki meeskonnas sõitev van der Poel pidi teisipäeval kohtu ette astuma, kuid tal lubati siiski kodumaale lennata, et jõuda lennule ning tema pass on pärast selle konfiskeerimist tagasi tema käes.

Jalgratta maanteesõidu MM-i eelõhtul koputasid kaks noort tüdrukut korduvalt van der Poeli uksele.

"Väidetavalt tõukas mees mõlemat teismelist, kellest üks kukkus põrandale ja teine ​​suruti vastu seina, põhjustades küünarnukile kriimustuse. Hotelli juhtkonda teavitati juhtunust, kes kutsus politsei. Kohal viibisid St George'i piirkonna politseinikud ja vahistasid Van der Poeli," kirjutab Eurosport.

Juhtum leidis aset umbes kell 22.30 Uus-Lõuna-Walesi aja järgi. Van der Poel eitas varem noorte tõukamist.

Ta arreteeriti ja rattur veetis suurema osa ööst vahi all, enne kui naasis pühapäeva hommikul kell 4.00 oma hotelli, mistõttu sai ta enne grupisõitu väga vähe magada.

"Oli väike vaidlus," ütles Van der Poel Sporzale. "Läksin varakult magama ja paljud lapsed koridoris leidsid, et on vaja pidevalt minu uksele koputada. Pärast mõnda korda viskas see mul üle. Ma ei palunud viisakalt neil lõpetada. Seejärel kutsuti politsei ja mind viidi ära," lisas Van der Poel.