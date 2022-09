Ševoldajeva ei jää kesise eurosoorituse tõttu Flora hooajaga rahule

Flora naiskonnal oleks piisanud meistritiitli kindlustamiseks ka viigist, kuid sel hooajal on igast mängust võetud kolm punkti ning erand polnud ka pühapäevane. Värske tiitlivõitja asus lähima jälitaja Saku Sportingu vastu juhtima üheksandal minutil, kui Flora ründaja Lisette Tammiku kauglöök tabas latti, mille järel põrkas pall vastaste väravavahist Keiti Kruusmannist väravasse. Lõppseisu 2:0 vormistas 84. minutil Jessika Uleksin.

"Tänane mäng oli võituslik nagu Sakuga ikka, aga tulime kolme punkti järgi, oleme sellega rahul ja ka meistritiitel sellega kaasas," rääkis Flora ründaja Lisette Tammik ERR-ile.

Flora peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul jäi pühapäevane kohtumine kesiseks. "Mäng selles suhtes oli hooaja üks kõige robedamaid. Eks siin põhjuseid on natuke palju. Ma arvan, et kõige rohkem ebastabiilsusi on kaitseliiniga, oleme pidanud seal päris palju vangerdama murede ja haiguste tõttu. Seega ei ole viimasel ajal leidnud väga head rütmi. Teine asi on see, et Saku murul on võib-olla lihtsam mängida sellist lahtist, võitluslikku jalgpalli. Eks selles mängus oligi palju võitlusolukordi ja kuna mõni mätas rohkem kui kunstmurul, soosib see sellist mängu, mis ei ole silmaga vaadates kõige ilusam," tõdes Flora juhendaja.

Flora on nüüd 20 mänguga kogunud 60 punkti, edestades Sportingut 18 punktiga. Kuigi Saku on mänginud ühe kohtumise vähem, pole neil enam võimalik viienda järjestikuse meistritiitli võitnud Florat kinni püüda. Hoolimata Flora edukast kodusest hooajast Ševoldajeva oma naiskonnale viit hindeks ei pane. Seda rahvusvaheliste esituste tõttu, kui augustis jäi Flora naiste Meistrite liiga esimese eelringi raames peetud turniiril viimaseks.

"Hindeks annaks võib-olla 4-, 3+. 3+ ja kolm isegi, vaadates seda, kuidas rahvusvahelisel tasemel mängisime," sõnas Ševoldajeva. "Seal me ei mänginud selliselt nagu oleks tahtnud. Küsimus ongi selles, et peame võtma mängudest maksimumi, see aasta jäi seal potentsiaal realiseerimata ja ma arvan, et see on see kokkuvõte, mis me siit teeme."

Naiste meistriliigas on jäänud sel hooajal mängida veel neli vooru.