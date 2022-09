Eesti-Leedu maavõistlus Balti liigas lõppes eestlaste ülekaaluga

Laupäeval kodusaalis pärast viimasel sekundil eksitud karistusviset HC Amberile alla jäänud HC Tallinn võõrustas pühapäeval valitsevat Leedu meistrit, VHC Sviesat. Leedukad olid päev varem viigistanud SK Tapaga. Erinevalt laupäevasest matšist suutsid eestlased seekord võimsa alguse teha, kui juba kaheksandal minutil viis Danil Gumianov nad 7:3 ette. Siis aga ärkasid ka vastased ning järgmist tabamust pidid pealinlased ootama pikalt.

Poolaja keskpaigaks tõi Laurynas Palevičius tabloole viiginumbrid ja võrdselt ohtralt skoorides mindi perioodi lõpuni. Enne garderoobi minekut tegi Laurynas Palevičius seisuks 15:15. Teine 30 minutit algas Tallinnale ohtrate karistustega ning poolaja keskpaigaks sai Sviesa nelja väravaga ette. Kuigi eestlased võitlesid lõpuni, siis lähemale kui kaks väravat enam ei saadud ja lõppseisuks vormistas Danil Gumianov 27:29.

HC Tallinna poolt viskasid Uladzislau Barylau kaheksa ja Gumianov seitse väravat. Sviesa parimad olid Šarūnas Ugianskis ja Laurynas Palevičius vastavalt kaheksa ja kuue tabamusega. "Esimene poolaeg suutsime oma kaitse, mis see hooaeg palju peavalu on valmistanud, tööle saada. Teisel perioodil jäime hätta vastaste joonemängija takistamisega ning saime seetõttu palju kaheminutilisi karistusi. Kuigi saime leedukatele lõpus päris lähedale, siis kahjuks täna neid kinni püüda ei õnnestunud," rääkis HC Tallinna mängujuht Kalev Kütt.

SK Tapa võttis laupäeval Leedu meistrite vastu viigipunkti ning pühapäeval võideldi kodusaalis sama riigi HC Amberiga. Mängu alguses haaras Tapa kohe ohjad enda kätte ning juba seitsmendal minutil viis Marcus Rättel võõrustajad 5:1 ette. Kuigi pärast seda tuli Amber ka korra lähemale, suutsid eestlased siiski poolaja lõpuks kindla 18:8 edu sisse võtta.

Teine poolaeg mängupilti muutust ei toonud ning Tapa domineeris kohtumist kindlalt, suurendades pidevalt oma edu. Võõrustajate viimase värava viskas alles 16-aastane Trivo Vaigurand ning eestlased võitsid 33:20. N.R Energy resultatiivseimaks oli Marcus Rättel seitsme tabamusega. Leedukate poolt viskas Serhii Sedtšenko kuus väravat.

"Täna oli meil vastas noortest meestest koosnev Leedu tiim. Saime algusest peale kaitse ja väravavahi töö toimima ning selle pealt lihtsaid kiirrünnakuid joosta. Esimese poolajaga oli mängu saatus otsustatud. Hea meel on, et kõik said mänguaega ning suutsime matši tõsiselt lõpule viia," kommenteeris SK Tapa Eesti koondislane Kaspar Lees.

Eestlased naasevad Leedu ringkäigult maksimumpunktidega

Mistral seisis ees reis Klaipedast Kaunasesse, kus laupäevase tähtsa võidu järel mängiti kohaliku Granitasega. Kohtumise alguses olid eestlased hädas realiseerimisega, oma skoor avati alles viiendal minutil ning poolaja keskpaigaks viis Modestas Štarolis leedukad juba 10:3 ette. Siis aga ärkas ka Mistra ning järgneva nelja minuti sees tehti kuueväravaline spurt. Poolajaks vähendasid külalised vahe kahele väravale.

Siis aga hoidis Mistra vastaseid 12 minutit kuival, visates ise kaheksa vastuseta väravat ning otsustas sellega mängu saatuse. Lõppseisuks vormistas Jurii Sokorovitš 33:25. Eestlaste poole pealt viskas Vladyslav Naumenko kümme ja Serhii Orlovski seitse väravat. Granitaselt vastas Modestas Štarolis kaheksa tabamusega.

"Alustasime mängu kehvasti ning jäime kohe tagaajaja rolli. Õnneks säilitasime kaine pea, saime oma kaitse pidama ning teise poolaja alguses algas mäng põhimõtteliselt nullist. Oli tunda, et vastased väsisid, ei pidanud oma rünnakujoonisest kinni ja me kasutasime oma võimalused kiirrünnakutega ära," ütles täna viis väravat visanud Mistra vasakukäeline mängumees, Marko Slastinovski.

Mistrale vastupidise reisi ette võtnud Viljandi HC läks laupäevase võidu järel vastamisi HC Dragunasega. Mängu alguses säras Viljandi kaitse ja väravavahi töö, kui vastased hoiti kuival tervelt 12 minutit ja Kristjan Kooviti värava järel oli seis 6:1. Seejärel jätkati sarnase vahega ning poolaja lõpus tõi Hendrik Koksi karistusvise tabloole numbrid 13:7.

Teine poolaeg jätkus samas taktis kui kohtumine oli alanud, Viljandi sai agressiivse kaitse pealt kiirrünnakutest lihtsaid väravaid. Eestlased hoidsid kindlalt vahet ja nende viimase tabamuse kirja saanud Johannes Pertelsoni värava järel jäi lõppseisuks 30:20. Külaliste parimaks oli Hendrik Koks üheksa tabamusega. Võõrustajate poolelt sai Orestas Biknius kirja viis väravat.

"Olime täna eilsega võrreldes distsiplineeritumad, eksisime vähem ja näitasime kannatust olukordade lahendamisel. Kaitse töötas ja rünnakul olime efektiivsemad. Hea meel, et saime oma pikka rotatsiooni kasutada ning nooremad mängumehed said ka põllule. Enda sooritusega võib täna samuti rahule jääda," ütles Viljandi HC ja Eesti koondise väravavaht Rasmus Ots.

Balti liiga läheb nüüd pausile ning juba järgmisel nädalal jätkuvad kohalikud meistrivõistlused. Eesti, Läti ja Leedu klubid kohtuvad omavahel taas oktoobri teises pooles, kui peetakse üheksa kohtumist.