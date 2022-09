Van der Poel vahistati ööl enne grupisõitu, hollandlane katkestas MM-i

Väljaande Sporza teatel koputasid kaks tüdrukut korduvalt Van der Poeli uksele ning hollandlane oli sellest häiritud ja palus neil lahkuda. Tüdrukute sõnul oli ta neid ka tõuganud ja nad teavitasid sellest hotellitöötajaid, kes kutsusid politsei. Van der Poel vahistati kohaliku aja järgi umbes kell 22.30. "See vastab tõele, jah," kinnitas Van der Poel Sporzale. "Oli väike vaidlus. Jõudsin enda tuppa tagasi alles nelja paiku hommikul, kindlasti polnud see ideaalne olukord. Ma ei ole väga maganud, see on kohutav, aga ma ei saa enam midagi muuta. Loodetavasti adrenaliin aitab."

Van der Poel selgitas väljaandele, mis juhtus: "Läksin varakult voodisse ja mõned lapsed minu koridoris pidasid vajalikuks mu uksele pidevalt koputada. Lõpuks sai mul sellest kõrini ja ma ei olnud just kõige viisakam, kui palusin neil lõpetada. Selle peale kutsuti politsei ja mind viidi ära."

Austraalia politsei ütles Cyclingnewsile, et nad ei saa kinnitada, kes oli juhtunuga seotud, küll aga kinnitasid, et neid kutsuti hotelli, kus Hollandi meeskond ööbis. Politsei avalduse teatel kutsuti neid, kuna ühel mehel oli tüli 13- ja 14-aastase tüdrukuga. "Lisaks väidetakse, et see mees tõukas neid tüdrukuid ja üks neist kukkus, kriimustades enda küünarnukki," seisis politsei avalduses. "Juhtunust teavitati hotellitöötajaid ja nad kutsusid politsei. 27-aastane mees vahistati ja teda süüdistatakse kallaletungis."

Politsei lisas, et vahistatu vabastati kautsjoni vastu ning ta peab teisipäeval, 27. septembril kohtusse ilmuma.

Sporza teatel ütles Van der Poel enda tiimibossile, et ei puutunud tüdrukuid.