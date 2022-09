Djokovic ja Berrettini viisid Euroopa Laver Cupil taas juhtima

Laupäevases viimases üksikmängus oli esimest korda pärast juulikuist Wimbledoni triumfi väljakule naasnud serblane Novak Djokovic kindlalt 6:1, 6:3 parem ameeriklasest Frances Tiafoest.

Seejärel tegi Djokovic kaasa ka paarismängus, kus ta koos itaallase Matteo Berrettiniga tõi Euroopale 7:5, 6:2 võidu Jack Socki ja Alex de Minauri üle.

Päeva esimeses üksikmängus alistas Berrettini 7:6 (11), 4:6, 10:7 Felix Auger-Aliassime'i, aga ameeriklane Taylor Fritz sai britist Cameron Norrie'st jagu 6:1, 4:6, 10:8.

Viimane võistluspäev algab paarismänguga, kus vastamisi lähevad Berrettini ja Andy Murray ning Auger-Aliassime ja Sock. Seejärel mängib Djokovic Aliassime'iga, Stefanos Tsitispas Tiafoega ning viimases matšis kohtuvad Casper Ruud ja Fritz.

Viiendat korda peetaval Laver Cupil on seni igal aastal võidu võtnud Euroopa meeskond. Kaheksast mängust viis võitnud Euroopa juhib punktidega 8:4. Avapäeval andis iga võit tiimile ühe, teisel päeval kaks punkti, viimasel päeval toob võit kolm punkti. Seega on ühtekokku saadaval 24 punkti ja üldvõidu kindlustab tiim, kes jõuab esimesena 13 punktini. Juhul kui pühapäevaste mängude järel on seis 12:12, peetakse üldvõitja selgitamiseks otsustav matš.